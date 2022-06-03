https://ria.ru/20220603/ukraina-1792832747.html
Зеленский предоставил Невзорову* и его жене украинское гражданство
Зеленский предоставил Невзорову* и его жене украинское гражданство - РИА Новости, 03.06.2022
Зеленский предоставил Невзорову* и его жене украинское гражданство
Владимир Зеленский "за выдающиеся заслуги" предоставил гражданство Украины российскому журналисту Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой, заявил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:45
2022-06-03T11:45
2022-06-03T14:46
в мире
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
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ситуация в днр и лнр
александр невзоров
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский "за выдающиеся заслуги" предоставил гражданство Украины российскому журналисту Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой, заявил советник главы украинского МВД Антон Геращенко."Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", - написал Геращенко на своей странице в соцсети.В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова* за распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. По данным следствия, 9 марта Невзоров* опубликовал на своей странице в соцсети и 19 марта на канале в Youtube заведомо ложную информацию о якобы умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, являются украинские СМИ.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20211218/zelenskiy-1764388641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, россия, ситуация в днр и лнр, александр невзоров
11:45 03.06.2022 (обновлено: 14:46 03.06.2022)
Зеленский предоставил Невзорову* и его жене украинское гражданство
Зеленский предоставил журналисту Невзорову и его жене Лидии гражданство Украины