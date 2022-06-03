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Зеленский предоставил Невзорову* и его жене украинское гражданство - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792832747.html
Зеленский предоставил Невзорову* и его жене украинское гражданство
Зеленский предоставил Невзорову* и его жене украинское гражданство - РИА Новости, 03.06.2022
Зеленский предоставил Невзорову* и его жене украинское гражданство
Владимир Зеленский "за выдающиеся заслуги" предоставил гражданство Украины российскому журналисту Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой, заявил... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:45
2022-06-03T14:46
в мире
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
россия
ситуация в днр и лнр
александр невзоров
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский "за выдающиеся заслуги" предоставил гражданство Украины российскому журналисту Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой, заявил советник главы украинского МВД Антон Геращенко."Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", - написал Геращенко на своей странице в соцсети.В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова* за распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. По данным следствия, 9 марта Невзоров* опубликовал на своей странице в соцсети и 19 марта на канале в Youtube заведомо ложную информацию о якобы умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, являются украинские СМИ.* СМИ, выполняющее функции иноагента
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, ситуация в днр и лнр, александр невзоров
11:45 03.06.2022 (обновлено: 14:46 03.06.2022)
 
Зеленский предоставил Невзорову* и его жене украинское гражданство

Зеленский предоставил журналисту Невзорову и его жене Лидии гражданство Украины

© Фото : Лидия НевзороваЖурналист Александр Невзоров*
Журналист Александр Невзоров* - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : Лидия Невзорова
Журналист Александр Невзоров*. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский "за выдающиеся заслуги" предоставил гражданство Украины российскому журналисту Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой, заявил советник главы украинского МВД Антон Геращенко.
"Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", - написал Геращенко на своей странице в соцсети.
В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова* за распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. По данным следствия, 9 марта Невзоров* опубликовал на своей странице в соцсети и 19 марта на канале в Youtube заведомо ложную информацию о якобы умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, являются украинские СМИ.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРАлександр Невзоров
 
 
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