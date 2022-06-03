https://ria.ru/20220603/ukraina-1792832747.html

Зеленский предоставил Невзорову* и его жене украинское гражданство

Зеленский предоставил Невзорову* и его жене украинское гражданство - РИА Новости, 03.06.2022

Зеленский предоставил Невзорову* и его жене украинское гражданство

Владимир Зеленский "за выдающиеся заслуги" предоставил гражданство Украины российскому журналисту Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой, заявил... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:45

2022-06-03T11:45

2022-06-03T14:46

в мире

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

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россия

ситуация в днр и лнр

александр невзоров

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский "за выдающиеся заслуги" предоставил гражданство Украины российскому журналисту Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой, заявил советник главы украинского МВД Антон Геращенко."Александру Невзорову* и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины за выдающиеся заслуги перед нашей страной", - написал Геращенко на своей странице в соцсети.В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова* за распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил. По данным следствия, 9 марта Невзоров* опубликовал на своей странице в соцсети и 19 марта на канале в Youtube заведомо ложную информацию о якобы умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, являются украинские СМИ.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20211218/zelenskiy-1764388641.html

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Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, украина, россия, ситуация в днр и лнр, александр невзоров