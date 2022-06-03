https://ria.ru/20220603/ukraina-1792789308.html

Эксперт: Украина может распасться на несколько государственных образований

Эксперт: Украина может распасться на несколько государственных образований - РИА Новости, 03.06.2022

Эксперт: Украина может распасться на несколько государственных образований

Нынешняя Украина может распасться на несколько частей, которые будут включены в состав или войдут в сферу влияния России (Восток и Юг) и Польши (Запад), заявил... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:19

2022-06-03T09:19

2022-06-03T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

евросоюз

нато

дипломатическая академия мид рф

польша

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Нынешняя Украина может распасться на несколько частей, которые будут включены в состав или войдут в сферу влияния России (Восток и Юг) и Польши (Запад), заявил РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров."По итогам спецоперации нынешняя Украина может распасться на несколько государственных или квазигосударственных образований по примеру Югославии: Юг и Восток страны перейдут к России - Западная Украина, судя по всему, будет под протекторатом Польши. Может быть, появится и "третья" - Центральная Украина, столица которой останется в Киеве", - сказал он.Винокуров подчеркнул, что курс на интеграцию Украины и Польши был уже обозначен по итогам недавнего приезда в Киев президента страны Анджея Дуды. Киев заинтересован в таком сближении и фактически передаче ряда полномочий Варшаве, поскольку остальные страны Европы, несмотря на выказываемую украинской стороне поддержку, рисуют туманные перспективы ее членства в ЕС."В этом случае (украинско-польского союза - ред.) поляки будут допущены практически до всех государственных дел и процессов в Западной Украине, экономики двух государств будут тесно интегрированы, как это сегодня происходит у нас с Белоруссией. Разве что, граждане Польши не смогут принимать участие в украинских выборах", - сказал эксперт.Говоря о выгодах Польши от поглощения западных областей Украины, собеседник агентства пояснил, что эта страна, несмотря на ее многочисленные разделы соседними государствами в прошлом, так и не оставила амбиций стать мощной европейской державой – "новой Речью Посполитой"."Варшаве это нужно для реализации своей давней концепции условной "Речи Посполитой-2". Конечно, эта уния тоже может быть опасной для Москвы, ведь таким образом Варшава сможет протолкнуть под свою ответственность если не всю Украину, то ее западную, самую враждебную нам часть, в ЕС и НАТО", - сказал Винокуров.В то же время военный дипломат выразил надежду, что польские покровители Украины смогут в таком случае подавить активность украинских радикальных националистов, потому что героизация их идеологических предков является неприемлемой для польского общества: "Может быть Польша все же сможет приструнить украинских националистов, так как поляки не забыли резню на Волыни и отношение к героизации УПА* ("Украинская повстанческая армия"*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) там однозначно негативное".Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что Польша, судя по всему, уже переходит к захвату территорий на западе Украины. В качестве аргумента он привел слова польского президента Дуды о том, что "вскоре польско-украинская граница перестанет существовать".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Организация признана экстремисткой и запрещена в России

https://ria.ru/20220602/polsha-1792731261.html

https://ria.ru/20220602/polyaki-1792542114.html

https://ria.ru/20220601/moravetskiy-1792469083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, евросоюз, нато, дипломатическая академия мид рф, польша, анджей дуда, николай патрушев, украинская повстанческая армия