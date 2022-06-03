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Командир ополченцев заявил, что украинским военным дают возможность сбежать - РИА Новости, 03.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792783371.html
Командир ополченцев заявил, что украинским военным дают возможность сбежать
Командир ополченцев заявил, что украинским военным дают возможность сбежать - РИА Новости, 03.06.2022
Командир ополченцев заявил, что украинским военным дают возможность сбежать
Ополченцы в ДНР на своих участках теснят противника, и украинские военные чаще спасаются бегством, нежели сдаются в плен, заявил РИА Новости командир... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T08:32
2022-06-03T10:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
ахра авидзба
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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Ополченцы в ДНР на своих участках теснят противника, и украинские военные чаще спасаются бегством, нежели сдаются в плен, заявил РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба."Пока противника тесним, поэтому смысла его сдачи нет. Сдаются только те, которых забывают на позициях", - сказал Авидзба.По его словам, отступающим дается возможность уйти."Мы им оставили "форточку", чтобы они вышли. Поэтому какая-то часть, я думаю, оттуда выходит, но упоротые, которые не понимают, что происходит, которые не сидят на передовой, а сидят в городе или еще что-то – они, думаю, крышечка захлопнется, и они останутся там", - сказал командир ополченцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Ахра Авидзба: украинские военные чаще спасаются бегством, нежели сдаются в плен
Украинские военные чаще спасаются бегством, нежели сдаются в плен, заявил РИА Новости командир легендарного добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба
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в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, ахра авидзба
08:32 03.06.2022 (обновлено: 10:48 03.06.2022)
 
Командир ополченцев заявил, что украинским военным дают возможность сбежать

Командир ополченцев ДНР Авидзба: украинские военные чаще бегут, чем сдаются в плен

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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Ополченцы в ДНР на своих участках теснят противника, и украинские военные чаще спасаются бегством, нежели сдаются в плен, заявил РИА Новости командир добровольческого батальона "Пятнашка" (ДНР) Ахра Авидзба.
"Пока противника тесним, поэтому смысла его сдачи нет. Сдаются только те, которых забывают на позициях", - сказал Авидзба.
По его словам, отступающим дается возможность уйти.
"Мы им оставили "форточку", чтобы они вышли. Поэтому какая-то часть, я думаю, оттуда выходит, но упоротые, которые не понимают, что происходит, которые не сидят на передовой, а сидят в городе или еще что-то – они, думаю, крышечка захлопнется, и они останутся там", - сказал командир ополченцев.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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