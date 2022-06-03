https://ria.ru/20220603/ukraina-1792770910.html

Эксперт объяснил, почему перемирие на Украине нереально

Эксперт объяснил, почему перемирие на Украине нереально - РИА Новости, 03.06.2022

Эксперт объяснил, почему перемирие на Украине нереально

Россия в настоящее время не может пойти на перемирие или прекращение огня на Украине, так как Киев не понимает таких "жестов доброй воли" и использует их для... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T03:21

2022-06-03T03:21

2022-06-03T05:23

специальная военная операция на украине

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украина

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия в настоящее время не может пойти на перемирие или прекращение огня на Украине, так как Киев не понимает таких "жестов доброй воли" и использует их для перегруппировки войск и подготовки к новым боям, заявил РИА Новости вице-президент Лиги военных дипломатов, профессор Дипломатической академии МИД Владимир Винокуров.Последняя очная встреча делегаций России и Украины состоялась в Стамбуле 29 марта. По ее итогам Москва отвела войска с территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, мотивировав этот шаг желанием ускорить переговорный процесс с Киевом. Однако боевые действия в Донбассе и на юге Украины так и не прекратились, переговоры перешли в онлайн-формат, а позже были вовсе заморожены по инициативе украинской стороны."Дипломатия предусматривает приостановку боевых действий на время переговоров. Изначально мы пытались пойти по этому пути, отказавшись от наступления на Киевском, Сумском и Черниговском направлениях. Что же мы получили взамен? Украинская сторона использовала эту паузу для перегруппировки войск, пополнения резервов армии и националистических подразделений, получения военно-технической помощи от Запада", - сказал Винокуров.Кризис дипломатииЭксперт отметил, что сам факт начала спецоперации говорит о кризисе дипломатии как института урегулирования конфликтов. В то же время Винокуров выразил уверенность, что по мере развития ситуации на фронте стороны неизбежно вернутся к переговорам."Безусловно, тот факт, что спецоперация вообще началась, говорит о "неуспехе" дипломатии. Этого уже никто не скрывает – главный дипломат ЕС (Жозеп) Боррель говорит, что исход операции должен решаться на поле боя, генсек ООН (Антониу) Гутерреш и госсекретарь США (Энтони) Блинкен "не видят" дипломатического урегулирования конфликта. Тем не менее, они неизбежно его "увидят", когда сложится соответствующая ситуация на фронте", - сказал собеседник агентства.Россия достигнет целейВоенный дипломат выразил уверенность, что на момент возвращения за стол переговоров Россия достигнет всех поставленных задач и будет обладать сильными позициями при заключении мирного договора.Эксперт пояснил, что его уверенность в победе России подкрепляется постепенным спадом интереса к Украине у ведущих европейских стран. По мнению Винокурова, единственным реальным бенефициаром продолжения боев на Украине являются США."Америка в отличие от стран Европы особо ничего не теряет, при этом питая напрасные надежды истощить Россию, как это произошло в конце 1980-х с СССР, когда мы не выдержали гонки вооружений, да и затяжная война в Афганистане сыграла свою роль. Однако неудача Штатов в нынешнем противостоянии станет началом демонтажа так называемого "Pax Americana" и однополярного мира", - заключил собеседник агентства.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220602/prestuplenie-1792752916.html

https://ria.ru/20220603/diplomatiya-1792765271.html

https://ria.ru/20220602/blokada-1792508932.html

https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792763888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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