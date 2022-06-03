https://ria.ru/20220603/uchastniki-1792812889.html

Участники "Муравьев-Амурский 2030" посетили предприятие "Арника"

Участники "Муравьев-Амурский 2030" посетили предприятие "Арника" - РИА Новости, 03.06.2022

Участники "Муравьев-Амурский 2030" посетили предприятие "Арника"

Участники программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" посетили высокотехнологичные предприятия научно-производственной группы компаний... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:58

2022-06-03T10:58

2022-06-03T10:58

муравьев-амурский 2030

дальневосточный федеральный университет

россия

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Участники программы подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский 2030" посетили высокотехнологичные предприятия научно-производственной группы компаний "Арника" на ТОР "Надеждинская", сообщает пресс-офис программы.Для курсантов провели экскурсию на высокотехнологичное предприятие "Кормбиосинтез", где показали, как функционирует производство, выпускающее кормовые витамины, защищенные аминокислоты и продукты на их основе."Наибольший интерес вызвал R&D Центр "Агробиоэкономика" и созданная на его площадке базовая кафедра ДВФУ "Биоэкономики и продовольственной безопасности". Здесь наши специалисты тестируют сырьё и продукцию на предмет качества и безопасности, проверяют концентрацию витаминов в готовом продукте и подтверждают её свойства, также технологи компании совместно с учёными разрабатывают, масштабируют, апробируют новые технологии и внедряют новые виды продуктов, проводят занятия для студентов и работу по руководству и наставничеству при выполнении их выпускных квалификационных работ. Кроме того, делегация познакомилась с работой высокотехнологичных производственных линий и получила подробную информацию о реализации крупнейшего инвестиционного проекта, его целях и задачах", - сообщила заместитель руководителя R&D Центра компании "Арника" Анна Подволоцкая.Она отметила, что выпускать замещающую импорт продукцию скоро начнет еще одно высокотехнологичное предприятие ООО "Арника" - биотехнологическое производство "Фармасинтез", построенное на этой же площадке. Предприятие будет производить инновационные пробиотические и ферментные кормовые добавки, а также ветеринарные препараты для животных.Одновременно на другой площадке ТОР "Надеждинская" ООО "Арника-Холдинг" реализует ещё один инвестпроект по строительству крупнейшего автоматизированного Элеваторного комплекса объемом 120 тысяч тонн единовременной приёмки, сортировки, сушки и хранения зерна кукурузы, сои и пшеницы.Инвестпроект НПГК "Арника" осуществлялся при активной поддержке государства – Минвостокразвития России в виде предоставления компании статуса резидента ТОР с получением земельного участка, налоговых преференций и строительства необходимой инфраструктуры, Минсельхоза России в виде субсидирования процентной ставки по кредитам по ПП-1528, Минпромторга и Минобрнауки РФ в виде поддержки НИОКТР и правительства Приморского края.НПГК "Арника" на рынке с 1993 года. Первоначальное направление деятельности – трансферт технологий, технологическое оборудование и пищевые ингредиенты. С 2005 года началось освоение рынка кормовых добавок для высокопродуктивного индустриального животноводства. Сегодня ГК занимает лидирующие позиции на рынке РФ по поставкам ценных компонентов кормов и входит в тройку крупнейших в России поставщиков кормовых витаминов, аминокислот и других кормовых добавок."Грандиозно, масштабно - именно такое впечатление произвела экскурсия по предприятиям НПГК "Арника". Удивил R&D Центр, где сотрудничество компании со студентами и магистрантами базовой кафедры ДВФУ проходит не только за партами в учебных классах или в рамках подготовки научных работ, но и в различных лабораториях на суперсовременном научном оборудовании. Что я подчеркнула для себя? Главное – это люди с горящими глазами, ведь именно они являются фундаментом и основной движущей силой любого проекта. Надеюсь, с каждым годом таких производств будет становиться все больше, а значит и поводов для гордости за свою страну", - поделилась впечатлением участница программы Дарья Митина.Погружение в регион для курсантов "Муравьев – Амурский 2030" - важная составляющая каждого модуля. В течение года обучающиеся побывают в различных регионах ДФО, где познакомятся с работой органов власти, компаний и предприятий.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Московской школы управления Сколково.

https://ria.ru/20220527/port-1791164399.html

https://ria.ru/20220425/orlov-1785330491.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

муравьев-амурский 2030, дальневосточный федеральный университет, россия