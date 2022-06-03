https://ria.ru/20220603/uaz-1792979532.html
УАЗ не видит существенных рисков для бизнеса из-за санкций ЕС
УАЗ не видит существенных рисков для бизнеса из-за санкций ЕС - РИА Новости, 03.06.2022
УАЗ не видит существенных рисков для бизнеса из-за санкций ЕС
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в "Соллерс авто") не видит существенных рисков для бизнеса из-за попадания под санкции Евросоюза: автопроизводитель РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:15
2022-06-03T17:15
2022-06-03T17:15
экономика
авто
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в "Соллерс авто") не видит существенных рисков для бизнеса из-за попадания под санкции Евросоюза: автопроизводитель давно работает в условиях отказа европейских компаний поставлять комплектующие и реализует программу импортозамещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее в пятницу стало известно, что УАЗ попал в шестой санкционный список Евросоюза."Ульяновский автомобильный завод не видит существенных рисков для бизнеса, так как уже долгое время работает в условиях отказа от поставок комплектующих со стороны европейских производителей и последовательно реализует программу замещения компонентной базы", - сообщил автопроизводитель."Производственная программа выполняется согласно плану, социальные гарантии сотрудникам соблюдаются в полном объеме", - добавили в УАЗе.
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792933033.html
https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html
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экономика, авто, ульяновский автомобильный завод (уаз)
УАЗ не видит существенных рисков для бизнеса из-за санкций ЕС
Пресс-служба: УАЗ не видит существенных рисков для бизнеса из-за санкций ЕС
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в "Соллерс авто") не видит существенных рисков для бизнеса из-за попадания под санкции Евросоюза: автопроизводитель давно работает в условиях отказа европейских компаний поставлять комплектующие и реализует программу импортозамещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в пятницу стало известно, что УАЗ
попал в шестой санкционный список Евросоюза.
"Ульяновский автомобильный завод не видит существенных рисков для бизнеса, так как уже долгое время работает в условиях отказа от поставок комплектующих со стороны европейских производителей и последовательно реализует программу замещения компонентной базы", - сообщил автопроизводитель.
"Производственная программа выполняется согласно плану, социальные гарантии сотрудникам соблюдаются в полном объеме", - добавили в УАЗе.