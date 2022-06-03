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Экс-офицер СБУ: ЦРУ размещало на Украине тюрьмы еще до конфликта в Донбассе - РИА Новости, 03.06.2022
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Экс-офицер СБУ: ЦРУ размещало на Украине тюрьмы еще до конфликта в Донбассе
Экс-офицер СБУ: ЦРУ размещало на Украине тюрьмы еще до конфликта в Донбассе - РИА Новости, 03.06.2022
Экс-офицер СБУ: ЦРУ размещало на Украине тюрьмы еще до конфликта в Донбассе
Центральное разведывательное управление организовало на территории Украины секретные тюрьмы еще до начала конфликта в Донбассе, сообщил журналистам экс-офицер... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:30
2022-06-03T14:30
в мире
виктор ющенко
украина
центральное разведывательное управление (цру)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Центральное разведывательное управление организовало на территории Украины секретные тюрьмы еще до начала конфликта в Донбассе, сообщил журналистам экс-офицер украинской Службы безопасности Василий Прозоров."Секретные тюрьмы на Украине - это не новшество. При президенте Украины Викторе Ющенко, когда Украина открыто легла под западный мир, ЦРУ на территории Украины размещало такие секретные тюрьмы. Но там шла речь о том, что в них будут находиться люди, подозреваемые в международном терроризме. Не граждане Украины. С началом антитеррористической операции спецслужбы Украины развернули целую сеть таких секретных тюрем на территории востока Украины", - сказал Прозоров.
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в мире, виктор ющенко, украина, центральное разведывательное управление (цру), ситуация в днр и лнр
14:30 03.06.2022
 
Экс-офицер СБУ: ЦРУ размещало на Украине тюрьмы еще до конфликта в Донбассе

Экс-офицер СБУ Прозоров: ЦРУ размещало на Украине тюрьмы еще до конфликта в Донбассе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства США в Женеве
Флаг США на здании посольства США в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Центральное разведывательное управление организовало на территории Украины секретные тюрьмы еще до начала конфликта в Донбассе, сообщил журналистам экс-офицер украинской Службы безопасности Василий Прозоров.
"Секретные тюрьмы на Украине - это не новшество. При президенте Украины Викторе Ющенко, когда Украина открыто легла под западный мир, ЦРУ на территории Украины размещало такие секретные тюрьмы. Но там шла речь о том, что в них будут находиться люди, подозреваемые в международном терроризме. Не граждане Украины. С началом антитеррористической операции спецслужбы Украины развернули целую сеть таких секретных тюрем на территории востока Украины", - сказал Прозоров.
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