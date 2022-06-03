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Путин заявил, что ситуация с мировыми удобрениями будет ухудшаться - РИА Новости, 03.06.2022
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Путин заявил, что ситуация с мировыми удобрениями будет ухудшаться
Путин заявил, что ситуация с мировыми удобрениями будет ухудшаться - РИА Новости, 03.06.2022
Путин заявил, что ситуация с мировыми удобрениями будет ухудшаться
Ситуация с мировыми удобрениями из-за санкций будет ухудшаться, цены на продовольствие будут только идти вверх, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:12
2022-06-03T20:30
владимир путин
экономика
цены на нефть
санкции
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ситуация с мировыми удобрениями из-за санкций будет ухудшаться, цены на продовольствие будут только идти вверх, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация (с удобрениями) будет ухудшаться, ведь американцы, британцы ввели санкции на наши удобрения, потом осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы нет. Сами в контакте со мной говорят: "Да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать", а сегодня только усугубили эту ситуацию. Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит и цены будут идти только вверх", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "это абсолютно недальновидная, ошибочная, просто глупая политика, которая ведет в тупик".
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владимир путин, экономика, цены на нефть, санкции
20:12 03.06.2022 (обновлено: 20:30 03.06.2022)
 
Путин заявил, что ситуация с мировыми удобрениями будет ухудшаться

Путин: ситуация с мировыми удобрениями из-за санкций будет ухудшаться

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ситуация с мировыми удобрениями из-за санкций будет ухудшаться, цены на продовольствие будут только идти вверх, заявил президент России Владимир Путин.
"Ситуация (с удобрениями) будет ухудшаться, ведь американцы, британцы ввели санкции на наши удобрения, потом осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы нет. Сами в контакте со мной говорят: "Да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать", а сегодня только усугубили эту ситуацию. Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит и цены будут идти только вверх", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, "это абсолютно недальновидная, ошибочная, просто глупая политика, которая ведет в тупик".
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Владимир ПутинЭкономикаЦены на нефтьСанкции
 
 
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