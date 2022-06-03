https://ria.ru/20220603/tseny-1793039684.html

Путин заявил, что ситуация с мировыми удобрениями будет ухудшаться

Путин заявил, что ситуация с мировыми удобрениями будет ухудшаться - РИА Новости, 03.06.2022

Путин заявил, что ситуация с мировыми удобрениями будет ухудшаться

Ситуация с мировыми удобрениями из-за санкций будет ухудшаться, цены на продовольствие будут только идти вверх, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T20:12

2022-06-03T20:12

2022-06-03T20:30

владимир путин

экономика

цены на нефть

санкции

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ситуация с мировыми удобрениями из-за санкций будет ухудшаться, цены на продовольствие будут только идти вверх, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация (с удобрениями) будет ухудшаться, ведь американцы, британцы ввели санкции на наши удобрения, потом осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы нет. Сами в контакте со мной говорят: "Да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать", а сегодня только усугубили эту ситуацию. Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит и цены будут идти только вверх", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "это абсолютно недальновидная, ошибочная, просто глупая политика, которая ведет в тупик".

https://ria.ru/20220603/zerno-1793040423.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, экономика, цены на нефть, санкции