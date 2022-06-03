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В Судане погиб демонстрант при разгоне протестов силовиками - РИА Новости, 03.06.2022
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В Судане погиб демонстрант при разгоне протестов силовиками
В Судане погиб демонстрант при разгоне протестов силовиками - РИА Новости, 03.06.2022
В Судане погиб демонстрант при разгоне протестов силовиками
Демонстрант погиб в суданском Хартуме при разгоне протестов силовиками, сообщил Центральный комитет врачей страны. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T22:42
2022-06-03T22:42
в мире
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
судан
оон
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КАИР, 3 июня - РИА Новости. Демонстрант погиб в суданском Хартуме при разгоне протестов силовиками, сообщил Центральный комитет врачей страны.Участник протестов скончался в результате множественных огнестрельных ранений, проинформировал комитет в своем заявлении в Twitter. По данным медиков, с начала протестов в октябре 2021 года погибли уже 99 демонстрантов.Протесты в Судане проходят еженедельно, демонстранты выступают против власти военных. В конце мая лидер переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан отменил чрезвычайное положение во всех районах страны, введенное осенью прошлого года. По данным комитета адвокатов, власти также отпустили на свободу более 30 лидеров протестов, еще порядка 89 активистов и лидеров протестного движения остаются под стражей в различных тюрьмах страны.Суданские военные 25 октября 2021 года задержали премьера Судана Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест. В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.Второго января 2022 года Хамдок на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству. Спецпредставитель генерального секретаря ООН Волкер Пертес после этого объявил о запуске консультаций между политическими сторонами Судана. Оппозиция заявила о неприятии инициативы ООН, так как она способствует примирению с "преступниками".
https://ria.ru/20220505/sudan-1787111285.html
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в мире, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, судан, оон
22:42 03.06.2022
 
В Судане погиб демонстрант при разгоне протестов силовиками

Комитет врачей: в Судане погиб демонстрант при разгоне протестов силовиками

© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкСтолица Судана город Хартум
Столица Судана город Хартум - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Александр Гращенков
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Столица Судана город Хартум. Архивное фото
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КАИР, 3 июня - РИА Новости. Демонстрант погиб в суданском Хартуме при разгоне протестов силовиками, сообщил Центральный комитет врачей страны.
Участник протестов скончался в результате множественных огнестрельных ранений, проинформировал комитет в своем заявлении в Twitter. По данным медиков, с начала протестов в октябре 2021 года погибли уже 99 демонстрантов.
Акция протеста в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Комитет врачей Судана сообщил о гибели протестующего в Хартуме
Протесты в Судане проходят еженедельно, демонстранты выступают против власти военных. В конце мая лидер переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан отменил чрезвычайное положение во всех районах страны, введенное осенью прошлого года. По данным комитета адвокатов, власти также отпустили на свободу более 30 лидеров протестов, еще порядка 89 активистов и лидеров протестного движения остаются под стражей в различных тюрьмах страны.
Суданские военные 25 октября 2021 года задержали премьера Судана Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест. В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.
Второго января 2022 года Хамдок на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству. Спецпредставитель генерального секретаря ООН Волкер Пертес после этого объявил о запуске консультаций между политическими сторонами Судана. Оппозиция заявила о неприятии инициативы ООН, так как она способствует примирению с "преступниками".
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В миреАбдель Фаттах аль-БурханАбдалла ХамдокСуданООН
 
 
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