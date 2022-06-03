https://ria.ru/20220603/subsidii-1792955290.html

"Аэрофлот" получит субсидию в 11,5 миллиарда рублей на возврат билетов

"Аэрофлот" получит субсидию в 11,5 миллиарда рублей на возврат билетов - РИА Новости, 03.06.2022

"Аэрофлот" получит субсидию в 11,5 миллиарда рублей на возврат билетов

Росавиация отобрала 20 российских авиакомпаний, которым будут предоставлены субсидии для возврата денег пассажирам за отмененные рейсы: 11,5 миллиарда рублей из РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:35

2022-06-03T16:35

2022-06-03T16:45

экономика

россия

украина

сша

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

s7 airlines

туризм

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Росавиация отобрала 20 российских авиакомпаний, которым будут предоставлены субсидии для возврата денег пассажирам за отмененные рейсы: 11,5 миллиарда рублей из 19,5 миллиарда выделенных на эти цели средств получит "Аэрофлот", говорится в материалах ведомства.Правительство РФ в середине апреля приняло решение о выделении авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей в целях возврата денежных средств пассажирам за отмененные рейсы - как международные, так и внутренние. Данная мера позволит осуществить возврат порядка миллиона билетов. Всего на участие в отборе, отмечает Росавиация, поступило 27 заявок.Субсидии получат следующие перевозчики: "Аэрофлот", "Победа", S7, "ЮТэйр", "Азимут", Smartavia, "Алроса", "Якутия", Royal Flight, Azur air, "Ямал", "Икар", Nordwind, Red Wings, "ИрАэро", "Нордстар", "Уральские авиалинии", "ЮВТ аэро", "Северсталь", "Руслайн". "Аэрофлот" получит почти 11,5 миллиарда рублей, S7 - 2,9 миллиарда, "Победа" - 980 миллионов. Выплаты субсидии планируются в июне - начале июля 2022 года, после заключения авиакомпаниями соответствующих договоров с Росавиацией.Авиакомпании РФ отменяли рейсы по ряду причин, касающихся как западных санкций, так и ограничений российских авиавластей. Так, западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Также Росавиация ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России 24 февраля, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 6 июня. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, украина, сша, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, s7 airlines, туризм, новости - туризм