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Девять сенаторов США призвали расширить санкции против России - РИА Новости, 03.06.2022
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Девять сенаторов США призвали расширить санкции против России
Девять сенаторов США призвали расширить санкции против России - РИА Новости, 03.06.2022
Девять сенаторов США призвали расширить санкции против России
Группа из девяти членов сената конгресса США в пятницу призвала главу американского минфина Джанет Йеллен расширить вводимые в связи с событиями на Украине... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T23:34
2022-06-03T23:35
в мире
марк уорнер
владимир путин
россия
сша
украина
фонд борьбы с коррупцией
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 3 июня - РИА Новости. Группа из девяти членов сената конгресса США в пятницу призвала главу американского минфина Джанет Йеллен расширить вводимые в связи с событиями на Украине рестрикции против России, включив в санкционные списки больше российских граждан на основании списков, составленных ФБК* (запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент).Согласно тексту обращения, обнародованному в Twitter главы сенатского комитета по разведке Марка Уорнера, конгрессмены указывают на необходимость "усилить давление на представителей российского руководства, включая тех, кто оказывает поддержку неспровоцированному вторжению РФ на Украину".В обращении содержится призыв ввести дополнительные рестрикции в отношении поддерживающих российскую спецоперацию "представителей военных кругов, пропагандистов, коррумпированных чиновников, общественных деятелей, чтобы те не могли пользоваться активами, возможностью отдыха или получения образования на Западе".Сенаторы призвали главу минфина США принять во внимание "список из более 6 тысяч россиян, составленный Фондом борьбы с коррупцией". "Целью таких санкций должно быть ограничения доступа этих лиц к счетам или возможности путешествовать в США; а также побуждение их покинуть свои посты... и оказание давления с тем, чтобы они публично осудили (спецоперацию на Украине - ред.)", - следует из документа.В заключение конгрессмены заверили главу минфина США в своей готовности "оказать требуемое содействие в процессе введения этих целевых санкций".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792933033.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220603/peskov-1793000267.html
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в мире, марк уорнер, владимир путин, россия, сша, украина, фонд борьбы с коррупцией, министерство финансов сша
23:34 03.06.2022 (обновлено: 23:35 03.06.2022)
 
Девять сенаторов США призвали расширить санкции против России

Девять сенаторов США по наводке ФБК* призвали расширить санкции против России

© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июня - РИА Новости. Группа из девяти членов сената конгресса США в пятницу призвала главу американского минфина Джанет Йеллен расширить вводимые в связи с событиями на Украине рестрикции против России, включив в санкционные списки больше российских граждан на основании списков, составленных ФБК* (запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент).
Согласно тексту обращения, обнародованному в Twitter главы сенатского комитета по разведке Марка Уорнера, конгрессмены указывают на необходимость "усилить давление на представителей российского руководства, включая тех, кто оказывает поддержку неспровоцированному вторжению РФ на Украину".
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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В обращении содержится призыв ввести дополнительные рестрикции в отношении поддерживающих российскую спецоперацию "представителей военных кругов, пропагандистов, коррумпированных чиновников, общественных деятелей, чтобы те не могли пользоваться активами, возможностью отдыха или получения образования на Западе".
Сенаторы призвали главу минфина США принять во внимание "список из более 6 тысяч россиян, составленный Фондом борьбы с коррупцией". "Целью таких санкций должно быть ограничения доступа этих лиц к счетам или возможности путешествовать в США; а также побуждение их покинуть свои посты... и оказание давления с тем, чтобы они публично осудили (спецоперацию на Украине - ред.)", - следует из документа.
В заключение конгрессмены заверили главу минфина США в своей готовности "оказать требуемое содействие в процессе введения этих целевых санкций".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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В миреМарк УорнерВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаФонд борьбы с коррупциейМинистерство финансов США
 
 
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