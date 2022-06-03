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Россия и США прекратят сотрудничество в области культуры, науки и СМИ - РИА Новости, 03.06.2022
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Россия и США прекратят сотрудничество в области культуры, науки и СМИ
Россия и США прекратят сотрудничество в области культуры, науки и СМИ - РИА Новости, 03.06.2022
Россия и США прекратят сотрудничество в области культуры, науки и СМИ
Россия уведомила США о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и СМИ, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:11
2022-06-03T12:42
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
москва
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия уведомила США о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и СМИ, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова."Дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл. Соответствующую ноту с уведомлением передали 1 июня в посольство Соединенных Штатов Америки в Москве", — сказала она. В начале этой недели стало известно, что МИД предложил прекратить действие документа, а правительство утвердило это решение.Москва и Вашингтон подписали меморандум о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных наук, образования и СМИ 2 сентября 1998 года. Он предполагал совместную работу, в частности, в организации театральных постановок и выставок, распространении учебников, книг и фильмов. Кроме того, стороны намеревались поощрять изучение русского и английского языков.По ее словам, "то, что сейчас делают США и их сателлиты по преследованию российского культурно-исторического наследия в мировом масштабе, имеет целью, и они прямо об этом говорят, как они это формулируют, отмену всего того, что связано с Россией"."Под удар поставлено наследие русских писателей, поэтов, композиторов, художников, инженеров и даже топографические названия. Но это удар не по нам, это удар по мировой цивилизации. &lt;...&gt; Абсурдность и бесперспективность подобной кампании очевидна для всех здравомыслящих, образованных людей, у которых есть интеллект. Такие действия американцев привели к тому, что дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл", — заключила представитель МИД.Она добавила, что на любой недружественный выпад Вашингтона последует неминуемый адекватный ответ.
https://ria.ru/20220603/proval-1792775356.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, москва, мария захарова
12:11 03.06.2022 (обновлено: 12:42 03.06.2022)
 
Россия и США прекратят сотрудничество в области культуры, науки и СМИ

МИД уведомил США о прекращении действия меморандума о культурном и научном сотрудничестве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия уведомила США о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и СМИ, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл. Соответствующую ноту с уведомлением передали 1 июня в посольство Соединенных Штатов Америки в Москве", — сказала она.
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В начале этой недели стало известно, что МИД предложил прекратить действие документа, а правительство утвердило это решение.
Москва и Вашингтон подписали меморандум о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных наук, образования и СМИ 2 сентября 1998 года. Он предполагал совместную работу, в частности, в организации театральных постановок и выставок, распространении учебников, книг и фильмов. Кроме того, стороны намеревались поощрять изучение русского и английского языков.
По ее словам, "то, что сейчас делают США и их сателлиты по преследованию российского культурно-исторического наследия в мировом масштабе, имеет целью, и они прямо об этом говорят, как они это формулируют, отмену всего того, что связано с Россией".
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"Под удар поставлено наследие русских писателей, поэтов, композиторов, художников, инженеров и даже топографические названия. Но это удар не по нам, это удар по мировой цивилизации. <...> Абсурдность и бесперспективность подобной кампании очевидна для всех здравомыслящих, образованных людей, у которых есть интеллект. Такие действия американцев привели к тому, что дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл", — заключила представитель МИД.
Она добавила, что на любой недружественный выпад Вашингтона последует неминуемый адекватный ответ.
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСШАМоскваМария Захарова
 
 
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