https://ria.ru/20220603/ssha-1792845071.html

Россия и США прекратят сотрудничество в области культуры, науки и СМИ

Россия и США прекратят сотрудничество в области культуры, науки и СМИ - РИА Новости, 03.06.2022

Россия и США прекратят сотрудничество в области культуры, науки и СМИ

Россия уведомила США о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и СМИ, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:11

2022-06-03T12:11

2022-06-03T12:42

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

сша

москва

мария захарова

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия уведомила США о прекращении действия меморандума о сотрудничестве в области культуры, науки, образования и СМИ, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова."Дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл. Соответствующую ноту с уведомлением передали 1 июня в посольство Соединенных Штатов Америки в Москве", — сказала она. В начале этой недели стало известно, что МИД предложил прекратить действие документа, а правительство утвердило это решение.Москва и Вашингтон подписали меморандум о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных наук, образования и СМИ 2 сентября 1998 года. Он предполагал совместную работу, в частности, в организации театральных постановок и выставок, распространении учебников, книг и фильмов. Кроме того, стороны намеревались поощрять изучение русского и английского языков.По ее словам, "то, что сейчас делают США и их сателлиты по преследованию российского культурно-исторического наследия в мировом масштабе, имеет целью, и они прямо об этом говорят, как они это формулируют, отмену всего того, что связано с Россией"."Под удар поставлено наследие русских писателей, поэтов, композиторов, художников, инженеров и даже топографические названия. Но это удар не по нам, это удар по мировой цивилизации. <...> Абсурдность и бесперспективность подобной кампании очевидна для всех здравомыслящих, образованных людей, у которых есть интеллект. Такие действия американцев привели к тому, что дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл", — заключила представитель МИД.Она добавила, что на любой недружественный выпад Вашингтона последует неминуемый адекватный ответ.

https://ria.ru/20220603/proval-1792775356.html

https://ria.ru/20220602/razoruzhenie-1792760949.html

россия

сша

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша, москва, мария захарова