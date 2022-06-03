https://ria.ru/20220603/ssha-1792763196.html
Медведев заявил, что США объявили России "войну по доверенности"
Медведев заявил, что США объявили России "войну по доверенности" - РИА Новости, 03.06.2022
Медведев заявил, что США объявили России "войну по доверенности"
США в ответ на спецоперацию России на Украине объявили "войну по доверенности", снабжая Киев оружием, поддерживая там милитаристский угар, чтобы биться до... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T00:03
2022-06-03T00:03
2022-06-03T07:29
в мире
украина
сша
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нато
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. США в ответ на спецоперацию России на Украине объявили "войну по доверенности", снабжая Киев оружием, поддерживая там милитаристский угар, чтобы биться до последнего украинца, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Он добавил, что интересы США или Европы в этом случае не страдают."С Украины уже уехало шесть миллионов человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны", - отметил зампред Совбеза.О неизбежности спецоперацииРоссия с определенного периода не могла обойтись без проведения спецоперации на Украине, хотя мирный вариант развития событий был возможен, но деструктивная позиция НАТО не позволила странам договориться, заявил Медведев.Он напомнил о событиях 2014 года и минских соглашениях, которые так и остались на бумаге. "Огромную роль в том, что этого не случилось, сыграли те, кто, по сути, навязал свою точку зрения Украине. Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс. Если бы не его деструктивная позиция, то можно было договориться", - подчеркнул зампред.Кроме того, по его словам, Россию не могло не беспокоить расширение НАТО, и даже когда Москва направила Вашингтону предложения насчет гарантий безопасности, ответа так и не последовало."Но мы с вами понимаем, для нас это прямая и явная угроза. Наличие иностранных баз, баз НАТО на границах с РФ, где были бы размещены ударные ракетные системы, – это просто полный переворот вопросов безопасности. Это создало бы нам абсолютно неприемлемый характер угроз. Мы об этом тоже неоднократно говорили. Может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие", - пояснил он.В таких условиях, подчеркнул Медведев, Россия должна была обеспечить себе необходимый уровень безопасности. "Именно поэтому президентом страны было принято решение о проведении специальной военной операции", - добавил зампред.Цели спецоперации ограниченыРоссия проводит на Украине именно военную операцию, цели которой ограничены, поскольку разрушаются и уничтожаются только военные объекты, отметил Медведев."Посмотрите: то, что там происходит, идет по определенному сценарию. Президент объявил о том, что у нас две цели, которые необходимо достигнуть: защитить граждан Донецкой и Луганской (Народных) Республик, многие из которых, кстати, являются и гражданами Российской Федерации, их почти миллион человек. И вторая цель – уничтожить милитаристскую машину и провести денацификацию этих регионов, чтобы там не было националистов, которые продвигают абсолютно антироссийский, русофобский курс и пытаются столкнуть Россию и Украину. Поэтому цели этой операции ограничены", - сказал он.Медведев заверил, что операция идет в основном с применением высокоточного оружия."Разрушаются и уничтожаются военные объекты. Российские войска, российские вооруженные силы стараются в самой минимальной степени угрожать гражданским объектам. Мы стараемся действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины. И поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции", - сказал он.О перспективах ДонбассаРоссия будет внимательным образом анализировать волю жителей Донбасса по вопросу возможного вхождения в ее состав и принимать решения в соответствии со своей конституцией, заявил зампред Совбеза.Он напомнил, что в Крыму воля людей была проявлена в ходе референдума, и поэтому Россия приняла решение о вхождении этой территории в свой состав, что в полной мере соответствовало уставу ООН.Возможна ли ядерная войнаНикто не хочет ядерной войны, и надо сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле, но говорить о ее невозможности - ошибка, заявил также Медведев."Понимаете, когда говорят, что это невозможно, потому что невозможно никогда, – всегда ошибаются. Тем более что ядерное оружие уже было применено в истории человечества", - напомнил он.Самое главное, по словам Медведева, "чтобы решения, которые принимаются странами, принимались на холодную голову с учетом всех реалий".Он напомнил, что в соответствии со своей доктриной Россия отвечает на ядерный удар в случае, если она подверглась такого рода атаке, или если атакована ее критическая инфраструктура, или если страна подверглась удару обычными вооружениями, но этот удар носит такой характер, что он грозит существованию самого государства.О расширении НАТОВхождение Швеции и Финляндии в НАТО представляет для России меньшую угрозу, чем членство в альянсе Украины, с которой у Россией территориальный спор, заявил зампред Совбеза.По его словам, России не нравится любое расширение НАТО, потому что после ухода с авансцены Варшавского договора баланс в мире разрушился. "Два блока не компенсируют друг друга, и, наоборот, НАТО пытается диктовать свою волю по всей планете", - сказал Медведев.Медведев отметил, что вопрос в отсутствии территориальных претензий, а применительно к Украине ситуация другая."И если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас, отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма. А это повлечет прямой конфликт между НАТО и Российской Федерацией", - заключил Медведев.
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в мире, украина, сша, европа, нато
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
США в ответ на спецоперацию России на Украине объявили "войну по доверенности", снабжая Киев оружием, поддерживая там милитаристский угар, чтобы биться до последнего украинца, заявил
зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"В ответ на нашу специальную военную операцию страны НАТО
во главе с Соединенными Штатами Америки объявили нам так называемую войну по доверенности, или proxy war, которая заключается в том, что они снабжают Украину
огромным количеством оружия. Они всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца", - сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.
Он добавил, что интересы США
или Европы
в этом случае не страдают.
"С Украины уже уехало шесть миллионов человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны", - отметил зампред Совбеза.
О неизбежности спецоперации
Россия с определенного периода не могла обойтись без проведения спецоперации на Украине, хотя мирный вариант развития событий был возможен, но деструктивная позиция НАТО не позволила странам договориться, заявил Медведев.
Он напомнил о событиях 2014 года и минских соглашениях, которые так и остались на бумаге. "Огромную роль в том, что этого не случилось, сыграли те, кто, по сути, навязал свою точку зрения Украине. Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс. Если бы не его деструктивная позиция, то можно было договориться", - подчеркнул зампред.
Кроме того, по его словам, Россию не могло не беспокоить расширение НАТО, и даже когда Москва направила Вашингтону предложения насчет гарантий безопасности, ответа так и не последовало.
"Но мы с вами понимаем, для нас это прямая и явная угроза. Наличие иностранных баз, баз НАТО на границах с РФ, где были бы размещены ударные ракетные системы, – это просто полный переворот вопросов безопасности. Это создало бы нам абсолютно неприемлемый характер угроз. Мы об этом тоже неоднократно говорили. Может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие", - пояснил он.
В таких условиях, подчеркнул Медведев, Россия должна была обеспечить себе необходимый уровень безопасности. "Именно поэтому президентом страны было принято решение о проведении специальной военной операции", - добавил зампред.
Цели спецоперации ограничены
Россия проводит на Украине именно военную операцию, цели которой ограничены, поскольку разрушаются и уничтожаются только военные объекты, отметил Медведев.
"Посмотрите: то, что там происходит, идет по определенному сценарию. Президент объявил о том, что у нас две цели, которые необходимо достигнуть: защитить граждан Донецкой и Луганской (Народных) Республик, многие из которых, кстати, являются и гражданами Российской Федерации, их почти миллион человек. И вторая цель – уничтожить милитаристскую машину и провести денацификацию этих регионов, чтобы там не было националистов, которые продвигают абсолютно антироссийский, русофобский курс и пытаются столкнуть Россию и Украину. Поэтому цели этой операции ограничены", - сказал он.
Медведев заверил, что операция идет в основном с применением высокоточного оружия.
"Разрушаются и уничтожаются военные объекты. Российские войска, российские вооруженные силы стараются в самой минимальной степени угрожать гражданским объектам. Мы стараемся действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины. И поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции", - сказал он.
О перспективах Донбасса
Россия будет внимательным образом анализировать волю жителей Донбасса по вопросу возможного вхождения в ее состав и принимать решения в соответствии со своей конституцией, заявил зампред Совбеза.
"Игнорировать эту волю (жителей региона - ред.) невозможно, но для того, чтобы такого рода вопросы рассматривать, эта воля должна быть сформулирована", - сказал Медведев.
Он напомнил, что в Крыму воля людей была проявлена в ходе референдума, и поэтому Россия приняла решение о вхождении этой территории в свой состав, что в полной мере соответствовало уставу ООН.
Возможна ли ядерная война
Никто не хочет ядерной войны, и надо сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле, но говорить о ее невозможности - ошибка, заявил также Медведев.
"Понимаете, когда говорят, что это невозможно, потому что невозможно никогда, – всегда ошибаются. Тем более что ядерное оружие уже было применено в истории человечества", - напомнил он.
Самое главное, по словам Медведева, "чтобы решения, которые принимаются странами, принимались на холодную голову с учетом всех реалий".
Он напомнил, что в соответствии со своей доктриной Россия отвечает на ядерный удар в случае, если она подверглась такого рода атаке, или если атакована ее критическая инфраструктура, или если страна подверглась удару обычными вооружениями, но этот удар носит такой характер, что он грозит существованию самого государства.
"Вот об этом тоже никто не должен забывать. Естественно и то, что никто не хочет ядерной войны. Это тупик, это конец человечества, и все мы должны сделать все, чтобы ядерный коллапс никогда не случился на Земле", - сказал он.
О расширении НАТО
Вхождение Швеции и Финляндии в НАТО представляет для России меньшую угрозу, чем членство в альянсе Украины, с которой у Россией территориальный спор, заявил зампред Совбеза.
По его словам, России не нравится любое расширение НАТО, потому что после ухода с авансцены Варшавского договора баланс в мире разрушился. "Два блока не компенсируют друг друга, и, наоборот, НАТО пытается диктовать свою волю по всей планете", - сказал Медведев.
"Но если говорить о вхождении Швеции и Финляндии в НАТО, то, во всяком случае, в той конфигурации, которая объявлена, это представляет меньшую угрозу для нашей страны, нежели вхождение туда Украины. И здесь причина совершенно понятна", - добавил он.
Медведев отметил, что вопрос в отсутствии территориальных претензий, а применительно к Украине ситуация другая.
"И если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас, отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма. А это повлечет прямой конфликт между НАТО и Российской Федерацией", - заключил Медведев.