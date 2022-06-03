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Журналист из США рассказал об отношении жителей Херсонской области к России - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792903099.html
Журналист из США рассказал об отношении жителей Херсонской области к России
Журналист из США рассказал об отношении жителей Херсонской области к России - РИА Новости, 03.06.2022
Журналист из США рассказал об отношении жителей Херсонской области к России
Большая часть жителей Херсонской области поддерживает намерение войти в состав России, видя перемены к лучшему, рассказал РИА Новости независимый журналист из... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:30
2022-06-03T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
херсонская область
украина
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ХЕРСОН, 3 июн - РИА Новости. Большая часть жителей Херсонской области поддерживает намерение войти в состав России, видя перемены к лучшему, рассказал РИА Новости независимый журналист из США Патрик Ланкастер.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.По словам Ланкастера, настроение жителей Херсонской области и их отношение к России "ожидаемо отличается от Донецка и Луганска, где практически все население поддерживает Россию и хотят войти в состав РФ"."Здесь правда в том, что не абсолютно все хотят быть частью России. Но подавляющее большинство определенно хочет именно этого. Хочу внести ясность: я сегодня убедился, что Херсон определенно больше никогда не будет опять частью Украины", - сказал он.Ланкастер отмечает, что в Херсоне повсеместно видно, как новая местная администрация предпринимает усилия для улучшения жизни населения, в том числе созданы все условия, чтобы граждане могли в упрощенной форме подать документы на вступление в гражданство РФ, ведутся работы по решению и социальных вопросов. Также восстанавливается в том числе и мобильная связь, отключенная несколько дней назад из-за повреждения инфраструктуры в результате обстрелов украинских войск.Ланкастер также заявил, что "никогда не думал, что бы я делал, если бы был другим человеком в другой ситуации". "Я делаю, что в моих силах в надежде показать факты о том, что реально происходит здесь, как я это делал на Донбассе последние восемь лет", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220602/kherson-1792665545.html
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херсонская область
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в мире, владимир путин, россия, херсонская область , украина
14:30 03.06.2022
 
Журналист из США рассказал об отношении жителей Херсонской области к России

Ланкастер: большая часть жителей области поддерживает намерение войти в состав России

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости
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Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
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ХЕРСОН, 3 июн - РИА Новости. Большая часть жителей Херсонской области поддерживает намерение войти в состав России, видя перемены к лучшему, рассказал РИА Новости независимый журналист из США Патрик Ланкастер.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
По словам Ланкастера, настроение жителей Херсонской области и их отношение к России "ожидаемо отличается от Донецка и Луганска, где практически все население поддерживает Россию и хотят войти в состав РФ".
"Здесь правда в том, что не абсолютно все хотят быть частью России. Но подавляющее большинство определенно хочет именно этого. Хочу внести ясность: я сегодня убедился, что Херсон определенно больше никогда не будет опять частью Украины", - сказал он.
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Ланкастер отмечает, что в Херсоне повсеместно видно, как новая местная администрация предпринимает усилия для улучшения жизни населения, в том числе созданы все условия, чтобы граждане могли в упрощенной форме подать документы на вступление в гражданство РФ, ведутся работы по решению и социальных вопросов. Также восстанавливается в том числе и мобильная связь, отключенная несколько дней назад из-за повреждения инфраструктуры в результате обстрелов украинских войск.
Ланкастер также заявил, что "никогда не думал, что бы я делал, если бы был другим человеком в другой ситуации". "Я делаю, что в моих силах в надежде показать факты о том, что реально происходит здесь, как я это делал на Донбассе последние восемь лет", - сказал он.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияХерсонская областьУкраина
 
 
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