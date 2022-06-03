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Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможном ускорении спецоперации

Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможном ускорении спецоперации - РИА Новости, 03.06.2022

Песков переадресовал Минобороны вопрос о возможном ускорении спецоперации

Вопросы хода военной операции на Украине следует адресовать министерству обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:27

2022-06-03T13:27

2022-06-03T13:27

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

сергей шойгу

владимир путин

москва

украина

россия

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вопросы хода военной операции на Украине следует адресовать министерству обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Что касается хода военной операции, мы с вами договаривались, мы это никак не комментируем. Эти вопросы нужно адресовывать министерству обороны," - сказал Песков в ответ на вопрос журналиста о том, обсуждалось ли в Кремле ускорение специальной операции на Украине в связи с тем, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал о такой возможности после встречи с главой Минобороны Сергей Шойгу.Ранее Кадыров написал, что в рамках рабочего визита в Москву провел встречу с Шойгу, на которой они обсудили аспекты спецоперации, а также определили дальнейшие пути взаимодействия. В частности, по словам Кадырова, Шойгу определил новые задачи, подразумевающие проведение спецоперации в ускоренном темпе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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