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Шойгу определил новые задачи для улучшения тактики спецоперации на Украине

Шойгу определил новые задачи для улучшения тактики спецоперации на Украине - РИА Новости, 03.06.2022

Шойгу определил новые задачи для улучшения тактики спецоперации на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу поставил новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые ускорят ее темпы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:52

2022-06-03T11:52

2022-06-03T13:35

специальная военная операция на украине

украина

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россия

в мире

рамзан кадыров

сергей шойгу

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поставил новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые ускорят ее темпы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с главой оборонного ведомства, состоявшейся накануне.Кроме того, Шойгу попросил передать чеченским бойцам искренние слова благодарности за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований.В свою очередь, Кадыров поблагодарил министра за высокую оценку работы спецподразделений."Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных верховным главнокомандующим", — заключил глава Чечни.Кадыров регулярно сообщает об отправке групп добровольцев для участия в спецоперации по освобождению Донбасса. Перед этим они проходят подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

украина, москва, россия, в мире, рамзан кадыров, сергей шойгу