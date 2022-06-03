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Шойгу определил новые задачи для улучшения тактики спецоперации на Украине - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/spetsoperatsiya-1792835938.html
Шойгу определил новые задачи для улучшения тактики спецоперации на Украине
Шойгу определил новые задачи для улучшения тактики спецоперации на Украине - РИА Новости, 03.06.2022
Шойгу определил новые задачи для улучшения тактики спецоперации на Украине
Министр обороны Сергей Шойгу поставил новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые ускорят ее темпы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:52
2022-06-03T13:35
специальная военная операция на украине
украина
москва
россия
в мире
рамзан кадыров
сергей шойгу
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поставил новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые ускорят ее темпы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с главой оборонного ведомства, состоявшейся накануне.Кроме того, Шойгу попросил передать чеченским бойцам искренние слова благодарности за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований.В свою очередь, Кадыров поблагодарил министра за высокую оценку работы спецподразделений."Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных верховным главнокомандующим", — заключил глава Чечни.Кадыров регулярно сообщает об отправке групп добровольцев для участия в спецоперации по освобождению Донбасса. Перед этим они проходят подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, москва, россия, в мире, рамзан кадыров, сергей шойгу
11:52 03.06.2022 (обновлено: 13:35 03.06.2022)
 
Шойгу определил новые задачи для улучшения тактики спецоперации на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил, что Шойгу определил меры для ускорения спецоперации на Украине

© Kadyrov_95/TelegramСергей Шойгу и Рамзан Кадыров
Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров
© Kadyrov_95/Telegram
Сергей Шойгу и Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поставил новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые ускорят ее темпы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с главой оборонного ведомства, состоявшейся накануне.
"Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кроме того, Шойгу попросил передать чеченским бойцам искренние слова благодарности за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований.
В свою очередь, Кадыров поблагодарил министра за высокую оценку работы спецподразделений.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:53Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.06.2022
Инфографика
Посмотреть
"Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных верховным главнокомандующим", — заключил глава Чечни.
Кадыров регулярно сообщает об отправке групп добровольцев для участия в спецоперации по освобождению Донбасса. Перед этим они проходят подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Воронка от авиабомбы и уничтоженные дома: села после украинских обстрелов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.

Разрушенные артобстрелом ВСУ дома в освобожденном селе Яцковка
1 из 10

Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.

Патрульный народной милиции ЛНР у воронки от авиаудара ВСУ в освобожденном селе Яцковка
2 из 10

Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.

Девушка едет на велосипеде мимо разрушенных обстрелами ВСУ домов в освобожденном селе Яцковка
3 из 10

Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.

Подбитый БТР ВСУ у освобожденного в Донецкой области села Коровий Яр
4 из 10

Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Применялась тактика выжженной земли.

Разрушенные артобстрелом ВСУ дома в освобожденном селе Яцковка
5 из 10

Применялась тактика выжженной земли.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.

Жительница освобожденного села Рубцы в своем разрушенном обстрелами ВСУ доме.
6 из 10

Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.

Буксирно-моторный катер БМК-130 на берегу обмелевшего Оскольского водохранилища на освобожденных территориях Донецкой области
7 из 10

Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.

Разбитый танк ВСУ на освобожденной территории Донецкой области
8 из 10

Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.

Патруль народной милиции ЛНР у взорванных железнодорожных путей в районе села Яцковка
9 из 10

Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.

Патрульный народной милиции ЛНР едет мимо бывшего Исполнительного комитета Лиманской городской рады в освобожденном селе Яцковка
10 из 10

Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 10

Село Яцковка недалеко от Изюма сейчас в полном запустении: разрушены дома, разбиты машины, повсюду следы от снарядов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 10

Украинская авиация при отступлении применила здесь однотонную авиабомбу. Об этом напоминает глубокая воронка, куда поместилось бы несколько грузовиков.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 10

Отходя, силы ВСУ не стеснялись минировать дома и калитки.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 10

Украинские войска цеплялись за каждый рубеж и старались оставить после себя как можно больше разрушений.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 10

Применялась тактика выжженной земли.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 10

Похожая ситуация и в селе Рубцы, расположенном в Донецкой области. На фото — жительница дома, разрушенного обстрелами ВСУ.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 10

Подразделения вооруженных сил Украины в марте взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате река, по которой проходит граница Харьковской и Донецкой областей, вышла из берегов, а водохранилище обмелело.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 10

Противник покидал позиции в спешке, побросав имущество. На фото — разбитый танк ВСУ на освобожденной территории в Донецкой области.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 10

Украинские военные минировали железную дорогу и станции, чтобы затруднить продвижение армии ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 10

Сейчас на освобожденных территориях работают специалисты МЧС. Оценивается ущерб, чтобы начать восстановление населенных пунктов.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМоскваРоссияВ миреРамзан КадыровСергей Шойгу
 
 
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