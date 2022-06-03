https://ria.ru/20220603/sovbez-1792800475.html
Путин отметил важность работы Совбеза из-за сложной мировой ситуации
Путин отметил важность работы Совбеза из-за сложной мировой ситуации - РИА Новости, 03.06.2022
Путин отметил важность работы Совбеза из-за сложной мировой ситуации
Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Совета Безопасности РФ с 30-летием со дня образования ведомства и отметил важность и востребованность его работы в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:13
2022-06-03T10:13
2022-06-03T10:13
политика
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Совета Безопасности РФ с 30-летием со дня образования ведомства и отметил важность и востребованность его работы в связи со сложной мировой ситуацией, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сегодня ваша компетентная, ответственная, многоплановая работа особенно востребована. Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному поступательному развитию", - говорится в тексте телеграммы.Президент также отметил весомый вклад работы Совбеза в вопросах совершенствования государственного управления, выработки действенной социально-экономической и региональной политики, создании системы стратегического планирования.Путин также выразил уверенность, что все члены и сотрудники аппарата Совбеза "будут и впредь демонстрировать свои лучшие профессиональные качества, трудиться эффективно, с полной отдачей".
https://ria.ru/20220603/sovbez-1792771636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, совет безопасности рф
Путин отметил важность работы Совбеза из-за сложной мировой ситуации
Президент Путин отметил важность работы Совбеза из-за сложной мировой ситуации
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Совета Безопасности РФ с 30-летием со дня образования ведомства и отметил важность и востребованность его работы в связи со сложной мировой ситуацией, телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня ваша компетентная, ответственная, многоплановая работа особенно востребована. Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному поступательному развитию", - говорится в тексте телеграммы.
Президент также отметил весомый вклад работы Совбеза в вопросах совершенствования государственного управления, выработки действенной социально-экономической и региональной политики, создании системы стратегического планирования.
Путин также выразил уверенность, что все члены и сотрудники аппарата Совбеза "будут и впредь демонстрировать свои лучшие профессиональные качества, трудиться эффективно, с полной отдачей".