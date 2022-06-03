https://ria.ru/20220603/sovbez-1792800475.html

Путин отметил важность работы Совбеза из-за сложной мировой ситуации

Путин отметил важность работы Совбеза из-за сложной мировой ситуации - РИА Новости, 03.06.2022

Путин отметил важность работы Совбеза из-за сложной мировой ситуации

Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Совета Безопасности РФ с 30-летием со дня образования ведомства и отметил важность и востребованность его работы в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:13

2022-06-03T10:13

2022-06-03T10:13

политика

владимир путин

совет безопасности рф

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Совета Безопасности РФ с 30-летием со дня образования ведомства и отметил важность и востребованность его работы в связи со сложной мировой ситуацией, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сегодня ваша компетентная, ответственная, многоплановая работа особенно востребована. Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному поступательному развитию", - говорится в тексте телеграммы.Президент также отметил весомый вклад работы Совбеза в вопросах совершенствования государственного управления, выработки действенной социально-экономической и региональной политики, создании системы стратегического планирования.Путин также выразил уверенность, что все члены и сотрудники аппарата Совбеза "будут и впредь демонстрировать свои лучшие профессиональные качества, трудиться эффективно, с полной отдачей".

https://ria.ru/20220603/sovbez-1792771636.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, владимир путин, совет безопасности рф