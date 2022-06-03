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Путин отметил важность работы Совбеза из-за сложной мировой ситуации - РИА Новости, 03.06.2022
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Путин отметил важность работы Совбеза из-за сложной мировой ситуации
Путин отметил важность работы Совбеза из-за сложной мировой ситуации - РИА Новости, 03.06.2022
Путин отметил важность работы Совбеза из-за сложной мировой ситуации
Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Совета Безопасности РФ с 30-летием со дня образования ведомства и отметил важность и востребованность его работы в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:13
2022-06-03T10:13
политика
владимир путин
совет безопасности рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Совета Безопасности РФ с 30-летием со дня образования ведомства и отметил важность и востребованность его работы в связи со сложной мировой ситуацией, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сегодня ваша компетентная, ответственная, многоплановая работа особенно востребована. Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному поступательному развитию", - говорится в тексте телеграммы.Президент также отметил весомый вклад работы Совбеза в вопросах совершенствования государственного управления, выработки действенной социально-экономической и региональной политики, создании системы стратегического планирования.Путин также выразил уверенность, что все члены и сотрудники аппарата Совбеза "будут и впредь демонстрировать свои лучшие профессиональные качества, трудиться эффективно, с полной отдачей".
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политика, владимир путин, совет безопасности рф
10:13 03.06.2022
 
Путин отметил важность работы Совбеза из-за сложной мировой ситуации

Президент Путин отметил важность работы Совбеза из-за сложной мировой ситуации

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил членов Совета Безопасности РФ с 30-летием со дня образования ведомства и отметил важность и востребованность его работы в связи со сложной мировой ситуацией, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сегодня ваша компетентная, ответственная, многоплановая работа особенно востребована. Ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой, сохраняются старые и появляются новые вызовы и риски. В этих условиях необходимо активнее искать и внедрять отвечающие реалиям времени подходы, способствующие укреплению безопасности и стабильности нашего государства, его последовательному поступательному развитию", - говорится в тексте телеграммы.
Президент также отметил весомый вклад работы Совбеза в вопросах совершенствования государственного управления, выработки действенной социально-экономической и региональной политики, создании системы стратегического планирования.
Путин также выразил уверенность, что все члены и сотрудники аппарата Совбеза "будут и впредь демонстрировать свои лучшие профессиональные качества, трудиться эффективно, с полной отдачей".
Заседание межведомственной комиссии Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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