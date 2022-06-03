https://ria.ru/20220603/sovbez-1792771636.html

Эксперт назвал Совбез России "стратегическим штабом" государства

Эксперт назвал Совбез России "стратегическим штабом" государства - РИА Новости, 03.06.2022

Эксперт назвал Совбез России "стратегическим штабом" государства

Совет безопасности России по праву может называться ее "стратегическим штабом", он сыграл главную роль в том, что в нынешних условиях страна выдержала... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T03:46

2022-06-03T03:46

2022-06-03T03:46

россия

политика

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Совет безопасности России по праву может называться ее "стратегическим штабом", он сыграл главную роль в том, что в нынешних условиях страна выдержала санкционный удар Запада, что провалились попытки США и их союзников сходу расколоть российское общество, считает директор Института перспективных стратегических исследований НИУ ВШЭ, академик РАН Андрей Кокошин, бывший шестой секретарь Совета безопасности РФ (1998).В пятницу исполняется 30 лет со дня образования Совета безопасности России.Называть Совет безопасности "стратегическим штабом" российского государства правомерно, сказал Кокошин РИА Новости.Направления работы СБ РФ требуют очень серьезных аналитических усилий, подчеркнул Кокошин. "И поэтому аппарат Совета безопасности, сам совет опираются на значительное число экспертных исследований, выполняемых нашими специалистами, в том числе из академической среды. И на совещаниях с постоянными членами Совета безопасности, регулярно проводимых президентом Владимиром Путиным, обсуждаются самые актуальные вопросы. Они там проходят проверку, "обкатку", а затем выносится решение главы государства", - отметил он.Несмотря на то, что работа Совета безопасности и его аппарата, на первый взгляд, незаметна для общества, можно быть уверенными, что эта работа выстроена очень тщательно, добавил Кокошин.Именно Совет безопасности сыграл главную роль в том, что Россия выдержала санкционный удар Запада и что провалились попытки США и их союзников сходу расколоть российское общество, отметил эксперт. "Совет безопасности сейчас играет особую роль в кризисной обстановке, навязанной нами коллективным Западом. И я считаю, что Совет безопасности, его аппарат проявили себя самым достойным образом", - сказал Кокошин."Все основные решения по парированию угроз национальной безопасности, по противодействию враждебным акциям в отношении Российской Федерации прорабатывались прежде всего на Совете безопасности. Потом подключалось правительство, другие органы государственной власти, но преимущественная роль Совета безопасности для меня очевидна", - подчеркнул он.Совет безопасности РФ является конституционным органом, осуществляющим подготовку решений президента страны в области обеспечения безопасности, а также определяющим полномочия главы государства в отношении формирования важнейших институтов государства. Совет безопасности был образован указом президента России от 3 июня 1992 года. Глава государства является председателем СБ РФ.Совбез осуществляет подготовку решений президента по вопросам стратегии развития России, обеспечения защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики в области обеспечения национальной безопасности.Основные организационно-правовые формы работы Совбеза – заседания, оперативные совещания, совещания по стратегическому планированию, рабочие совещания, а также заседания его рабочих органов - постоянных межведомственных комиссий, научного совета и его секций.За прошедшие годы предметом рассмотрения СБ РФ были вопросы, касающиеся практически всех областей обеспечения национальной безопасности страны. Решения позволили принять оперативные меры по разрешению конкретных ситуаций, обеспечить проведение мероприятий, реализующих долгосрочные цели.Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета безопасности осуществляет его аппарат, который возглавляет секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792765030.html

https://ria.ru/20220602/sng-1792753389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, политика