https://ria.ru/20220603/soglasheniya-1792909300.html

На Форуме регионов Белоруссии и России подпишут соглашения на $1 млрд

На Форуме регионов Белоруссии и России подпишут соглашения на $1 млрд - РИА Новости, 03.06.2022

На Форуме регионов Белоруссии и России подпишут соглашения на $1 млрд

На Форуме регионов Белоруссии и России в Гродно планируют подписать соглашения на более чем 1 миллиард долларов, заявил журналистам председатель Постоянной... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:46

2022-06-03T14:46

2022-06-03T14:46

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

совет федерации рф

гродно

юрий воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54ffdfa0886c3108e83422bb9b74790a.jpg

МИНСК, 3 июн - РИА Новости. На Форуме регионов Белоруссии и России в Гродно планируют подписать соглашения на более чем 1 миллиард долларов, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый."Интерес к форуму растет от раза к разу. В этом году особенно большое количество регионов изъявило желание принять участие. Мы рассчитываем, что более 55 соглашений о межрегиональном сотрудничестве будет подписано, и такие предложения к нам продолжают поступать. Контрактная работа ведется в рамках работы, которая поставлена главами государств по реализации 28 дорожных карт. Это своего рода мотивация, чтобы они включились в работу и на законодательном уровне, и на уровне организации работ. Рассчитываем, что подпишем контракты на сумму более миллиарда долларов", - приводит слова Русого агентство Белта.Как отметил заместитель председателя Совета Федерации России Юрий Воробьев, с российской стороны планируется около 250 участников. "Мы планируем, что примут участие 47 регионов, 41 губернатор будет представлен, около 20 представителей законодательных собраний", - цитирует Воробьева Белта.Форум регионов Белоруссии и России пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля.

https://ria.ru/20220531/dogovor-1791983801.html

россия

белоруссия

гродно

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, совет федерации рф, гродно, юрий воробьев