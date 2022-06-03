Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко выступил за полную замену зарубежного софта - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/soft-1792916640.html
Чернышенко выступил за полную замену зарубежного софта
Чернышенко выступил за полную замену зарубежного софта - РИА Новости, 03.06.2022
Чернышенко выступил за полную замену зарубежного софта
России нужно будет заменить зарубежное программное обеспечение не только на объектах критической информационной инфраструктуры, но и всей инфраструктуры в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:04
2022-06-03T15:04
технологии
россия
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761244994_0:67:2000:1192_1920x0_80_0_0_d3f92c6a35163b86d64066b48f9578b6.jpg
Москва, 3 июн - РИА Новости. России нужно будет заменить зарубежное программное обеспечение не только на объектах критической информационной инфраструктуры, но и всей инфраструктуры в целом, причем примерно в те же сроки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Все зарубежные решения для критической инфраструктуры будут выведены из эксплуатации и заменены на российские. Это касается и критической инфраструктуры, но, я уверен, что и во всей остальной примерно в эти же сроки нужно будет это реализовывать", - сказал Чернышенко в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России".В марте президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта 2022 года закупать иностранный софт для критической информационной инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической информационной инфраструктуры будет полностью запрещено.
https://ria.ru/20220401/banki-1781194591.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761244994_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_1c7fce8ceff2e76d39d5c5b6d80f6dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, дмитрий чернышенко
15:04 03.06.2022
 
Чернышенко выступил за полную замену зарубежного софта

Вице-премьер Чернышенко: России нужно будет заменить зарубежное ПО на всей инфраструктуре

© РИА Новости / Григорий СысоевЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 3 июн - РИА Новости. России нужно будет заменить зарубежное программное обеспечение не только на объектах критической информационной инфраструктуры, но и всей инфраструктуры в целом, причем примерно в те же сроки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Все зарубежные решения для критической инфраструктуры будут выведены из эксплуатации и заменены на российские. Это касается и критической инфраструктуры, но, я уверен, что и во всей остальной примерно в эти же сроки нужно будет это реализовывать", - сказал Чернышенко в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
В марте президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта 2022 года закупать иностранный софт для критической информационной инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической информационной инфраструктуры будет полностью запрещено.
Микросхемы - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 05:20
Эксперт оценил, когда российские банки смогут перейти на отечественное ПО
 
ТехнологииРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала