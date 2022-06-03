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Чернышенко выступил за полную замену зарубежного софта
Чернышенко выступил за полную замену зарубежного софта - РИА Новости, 03.06.2022
Чернышенко выступил за полную замену зарубежного софта
России нужно будет заменить зарубежное программное обеспечение не только на объектах критической информационной инфраструктуры, но и всей инфраструктуры в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:04
2022-06-03T15:04
2022-06-03T15:04
технологии
россия
дмитрий чернышенко
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Москва, 3 июн - РИА Новости. России нужно будет заменить зарубежное программное обеспечение не только на объектах критической информационной инфраструктуры, но и всей инфраструктуры в целом, причем примерно в те же сроки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Все зарубежные решения для критической инфраструктуры будут выведены из эксплуатации и заменены на российские. Это касается и критической инфраструктуры, но, я уверен, что и во всей остальной примерно в эти же сроки нужно будет это реализовывать", - сказал Чернышенко в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России".В марте президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта 2022 года закупать иностранный софт для критической информационной инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической информационной инфраструктуры будет полностью запрещено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий чернышенко
Чернышенко выступил за полную замену зарубежного софта
Вице-премьер Чернышенко: России нужно будет заменить зарубежное ПО на всей инфраструктуре
Москва, 3 июн - РИА Новости. России нужно будет заменить зарубежное программное обеспечение не только на объектах критической информационной инфраструктуры, но и всей инфраструктуры в целом, причем примерно в те же сроки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Все зарубежные решения для критической инфраструктуры будут выведены из эксплуатации и заменены на российские. Это касается и критической инфраструктуры, но, я уверен, что и во всей остальной примерно в эти же сроки нужно будет это реализовывать", - сказал Чернышенко в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России".
В марте президент России Владимир Путин
подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта 2022 года закупать иностранный софт для критической информационной инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической информационной инфраструктуры будет полностью запрещено.