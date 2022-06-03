https://ria.ru/20220603/soft-1792916640.html

Чернышенко выступил за полную замену зарубежного софта

Чернышенко выступил за полную замену зарубежного софта - РИА Новости, 03.06.2022

Чернышенко выступил за полную замену зарубежного софта

России нужно будет заменить зарубежное программное обеспечение не только на объектах критической информационной инфраструктуры, но и всей инфраструктуры в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:04

2022-06-03T15:04

2022-06-03T15:04

технологии

россия

дмитрий чернышенко

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Москва, 3 июн - РИА Новости. России нужно будет заменить зарубежное программное обеспечение не только на объектах критической информационной инфраструктуры, но и всей инфраструктуры в целом, причем примерно в те же сроки, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."Все зарубежные решения для критической инфраструктуры будут выведены из эксплуатации и заменены на российские. Это касается и критической инфраструктуры, но, я уверен, что и во всей остальной примерно в эти же сроки нужно будет это реализовывать", - сказал Чернышенко в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России".В марте президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий госзаказчикам с 31 марта 2022 года закупать иностранный софт для критической информационной инфраструктуры без согласования с профильным ведомством, а с 2025 года использование иностранных программ на объектах критической информационной инфраструктуры будет полностью запрещено.

https://ria.ru/20220401/banki-1781194591.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, дмитрий чернышенко