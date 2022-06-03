https://ria.ru/20220603/sochi-1792875899.html

В Сочи для туристов открыли уникальный памятник

В Сочи для туристов открыли уникальный памятник - РИА Новости, 03.06.2022

В Сочи для туристов открыли уникальный памятник

Единственный на территории Большого Сочи редкий мегалит "Волконский дольмен" открыли в пятницу для туристов после реконструкции, рассказал РИА Новости директор... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:54

2022-06-03T15:54

2022-06-03T15:54

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СОЧИ, 3 июн – РИА Новости. Единственный на территории Большого Сочи редкий мегалит "Волконский дольмен" открыли в пятницу для туристов после реконструкции, рассказал РИА Новости директор ФГБУ "Сочинский национальный парк" Михаил Лапин."Территория объекта "Волконский дольмен" была открыта как рекреационный объект в 1993 году. На протяжении многих лет он пользовался большим спросом у туристов. Последний его капитальный ремонт проходил более 10 лет назад", – сказал Лапин. По его словам, этот объект уже в более современном виде, есть современная входная группа, которая позволяет посмотреть и историю дольмена.С 1 июня открылась еще пара рекреационных объектов – "Чудо-Красотка" и "Берендеево Царство". Кроме того, руководством нацпарка принято решение в 2022-м, приуроченном к Году экологии, сделать бесплатным к посещению средневековый объект "Византийский Храм", принадлежащий к категории трёхапсидных крестово-купольных церквей."Волконский дольмен" - единственный сохранившийся на Кавказе мегалит, сооруженный в "Волконском ущелье", относится к уникальным памятникам дольменной культуры. Он был выбит в скале серого песчаника. Возраст Волконского дольмена (как и других дольменов), по мнению ученых, исчисляется тысячами лет, однако точная цифра не установлена. Многие исследователи считают, что сооружали их во время, когда строились знаменитые Египетские пирамиды.

https://ria.ru/20220507/ekoturizm-1785998452.html

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Лана Баева

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