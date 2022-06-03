https://ria.ru/20220603/sng-1792930975.html

Россия готова поставить партнерам по СНГ тесты для диагностики оспы обезьян

Россия готова поставить партнерам по СНГ тесты для диагностики оспы обезьян - РИА Новости, 03.06.2022

Россия готова поставить партнерам по СНГ тесты для диагностики оспы обезьян

Роспотребнадзор готов оказать содействие партнерам по СНГ и поставить в страны тесты для диагностики оспы обезьян, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:44

2022-06-03T15:44

2022-06-03T15:53

в мире

россия

снг

оспа обезьян

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор готов оказать содействие партнерам по СНГ и поставить в страны тесты для диагностики оспы обезьян, сообщается на сайте ведомства.Роспотребнадзор в пятницу провёл внеочередное заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней, уточнили в ведомстве."Представителями Роспотребнадзора высказана готовность оказать содействие партнёрам по СНГ и поставить в страны новейшие тесты для ПЦР-диагностики оспы обезьян, разработанные в научном центре "Вектор", - говорится в сообщении.Научно-практическое сотрудничество Роспотребнадзора с партнёрами по СНГ планируется продолжать для своевременного реагирования на инфекционные угрозы в рамках единого эпидемиологического пространства, отмечается в материале."Для повышения эффективности совместного противодействия инфекциям принято решение о разработке методических рекомендаций по организации учений с использованием мобильных лабораторий, а также о формировании реестра специалистов профильных учреждений стран СНГ с опытом работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера", - пояснили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20220602/ospa-1792699870.html

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в мире, россия, снг, оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)