https://ria.ru/20220603/sng-1792930975.html
Россия готова поставить партнерам по СНГ тесты для диагностики оспы обезьян
Россия готова поставить партнерам по СНГ тесты для диагностики оспы обезьян - РИА Новости, 03.06.2022
Россия готова поставить партнерам по СНГ тесты для диагностики оспы обезьян
Роспотребнадзор готов оказать содействие партнерам по СНГ и поставить в страны тесты для диагностики оспы обезьян, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:44
2022-06-03T15:44
2022-06-03T15:53
в мире
россия
снг
оспа обезьян
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор готов оказать содействие партнерам по СНГ и поставить в страны тесты для диагностики оспы обезьян, сообщается на сайте ведомства.Роспотребнадзор в пятницу провёл внеочередное заседание Координационного совета по проблемам санитарной охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней, уточнили в ведомстве."Представителями Роспотребнадзора высказана готовность оказать содействие партнёрам по СНГ и поставить в страны новейшие тесты для ПЦР-диагностики оспы обезьян, разработанные в научном центре "Вектор", - говорится в сообщении.Научно-практическое сотрудничество Роспотребнадзора с партнёрами по СНГ планируется продолжать для своевременного реагирования на инфекционные угрозы в рамках единого эпидемиологического пространства, отмечается в материале."Для повышения эффективности совместного противодействия инфекциям принято решение о разработке методических рекомендаций по организации учений с использованием мобильных лабораторий, а также о формировании реестра специалистов профильных учреждений стран СНГ с опытом работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера", - пояснили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20220602/ospa-1792699870.html
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в мире, россия, снг, оспа обезьян, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
15:44 03.06.2022 (обновлено: 15:53 03.06.2022)
Россия готова поставить партнерам по СНГ тесты для диагностики оспы обезьян
Роспотребнадзор готов поставить партнерам по СНГ тесты для диагностики оспы обезьян