https://ria.ru/20220603/smi-1793062071.html

СМИ: стратегия нацбезопасности США претерпела изменения из-за спецоперации

СМИ: стратегия нацбезопасности США претерпела изменения из-за спецоперации - РИА Новости, 03.06.2022

СМИ: стратегия нацбезопасности США претерпела изменения из-за спецоперации

Специальная военная операция РФ на Украине привела к серьезному пересмотру пока еще не обнародованной стратегии национальной безопасности администрации... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T23:18

2022-06-03T23:18

2022-06-03T23:18

в мире

владимир путин

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Специальная военная операция РФ на Украине привела к серьезному пересмотру пока еще не обнародованной стратегии национальной безопасности администрации президента США Джо Байдена, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Сообщается, что публикация документа была изначально запланирована на январь текущего года, однако ее отложили в связи с ситуацией вокруг Украины. По словам неназванных собеседников агентства, в настоящее время в текст документа вносятся "существенные" изменения, которые призваны "отразить то, как изменился мир" с начала боевых действий.Отмечается, что в новой версии текста подчеркивается важность для интересов национальной безопасности США "как Европы, так и Азии" - тогда как в более раннем варианте документа основное внимание уделялось Китаю и Азии. При этом, как отметили источники агентства, в документе не преуменьшается важность Китая, а говорится, что события в Европе и Азии "неразрывно связаны".Представители Совета национальной безопасности не ответили на запрос агентства о комментариях. Пока неясно, когда именно стратегия национальной безопасности будет опубликована, отмечается в публикации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

россия

украина

сша

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в мире, владимир путин, россия, украина, сша