https://ria.ru/20220603/smi-1792859132.html

Сенатор заявил о росте интереса европейцев к российским СМИ

Сенатор заявил о росте интереса европейцев к российским СМИ - РИА Новости, 03.06.2022

Сенатор заявил о росте интереса европейцев к российским СМИ

Несмотря на решения властей Евросоюза о запрете российских СМИ, интерес европейцев к информации из Москвы растет, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:46

2022-06-03T12:46

2022-06-03T12:46

в мире

россия

москва

евросоюз

совет федерации рф

андрей климов

совет евросоюза

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Несмотря на решения властей Евросоюза о запрете российских СМИ, интерес европейцев к информации из Москвы растет, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.В пятницу ЕС принял решение запретить вещание сразу нескольких российских телеканалов."Наш мониторинг показывает, что несмотря на все эти ухищрения, запреты российских СМИ, особенно - государственных, интерес европейской публики к тому, что говорит Москва, что говорят наши журналисты и эксперты, он повышается", - сказал политик.Он отметил, что европейские граждане, несмотря на запреты, находят способы получать эту информацию.Новые санкции ЕС против России предусматривают запрет на вещание на территории Союза телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр - Международный, следует из распространенного в пятницу заявления Совета Евросоюза.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, москва, евросоюз, совет федерации рф, андрей климов, совет евросоюза