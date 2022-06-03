https://ria.ru/20220603/smi-1792859132.html
Сенатор заявил о росте интереса европейцев к российским СМИ
Сенатор заявил о росте интереса европейцев к российским СМИ - РИА Новости, 03.06.2022
Сенатор заявил о росте интереса европейцев к российским СМИ
Несмотря на решения властей Евросоюза о запрете российских СМИ, интерес европейцев к информации из Москвы растет, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:46
2022-06-03T12:46
2022-06-03T12:46
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совет федерации рф
андрей климов
совет евросоюза
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Несмотря на решения властей Евросоюза о запрете российских СМИ, интерес европейцев к информации из Москвы растет, заявил РИА Новости в пятницу глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.В пятницу ЕС принял решение запретить вещание сразу нескольких российских телеканалов."Наш мониторинг показывает, что несмотря на все эти ухищрения, запреты российских СМИ, особенно - государственных, интерес европейской публики к тому, что говорит Москва, что говорят наши журналисты и эксперты, он повышается", - сказал политик.Он отметил, что европейские граждане, несмотря на запреты, находят способы получать эту информацию.Новые санкции ЕС против России предусматривают запрет на вещание на территории Союза телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр - Международный, следует из распространенного в пятницу заявления Совета Евросоюза.
https://ria.ru/20220603/evrosoyuz-1792846828.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, евросоюз, совет федерации рф, андрей климов, совет евросоюза
Сенатор заявил о росте интереса европейцев к российским СМИ
Сенатор Климов: интерес европейцев к информации из Москвы растет, несмотря на запреты