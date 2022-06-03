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Крымские татары заявили о воровстве их национальных символов - РИА Новости, 03.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/simvoly-1792784954.html
Крымские татары заявили о воровстве их национальных символов
Крымские татары заявили о воровстве их национальных символов - РИА Новости, 03.06.2022
Крымские татары заявили о воровстве их национальных символов
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что украинские политики, называющие себя лидерами признанной... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T08:44
2022-06-03T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
эйваз умеров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что украинские политики, называющие себя лидерами признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа"*, украли их национальные символы."К сожалению, из-за деструктивной, откровенной террористической деятельности беглых политиков из запрещенного меджлиса* под запрет попадают символы крымских татар. Они фактически украли и опорочили наши национальные символы", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, долгие годы у крымских татар существовал национальный орган самоуправления – меджлис. Однако после того, как его лидеры сбежали на Украину и начали вести экстремистскую и террористическую деятельность против России, он был запрещен.Умеров подчеркнул, что на днях Верховный суд РФ признал террористическим и запретил "Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана", созданный на Украине теми же лидерами меджлиса*."Номан Челибиджихан уважаемый общественно-религиозный деятель начала ХХ века, который был подло убит анархистами. Он был первым муфтием крымских татар советской России. Но теперь, из-за террористической деятельности меджлиса*, символы крымских татар подпадают под запрет. Они наносят как исторический, так и имиджевый урон нашему народу. В очередной раз хочу публично обратится к этим беглецам и запретить от имени всего крымскотатарского народа использовать наш флаг, символы, исторических деятелей. Используйте символы Украины, а от нашего народа отстаньте", - сказал Умеров.* Организация признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20220414/fiktsiya-1783445070.html
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в мире, россия, украина, эйваз умеров
08:44 03.06.2022 (обновлено: 09:45 03.06.2022)
 
Крымские татары заявили о воровстве их национальных символов

Умеров: украинские политики украли и опорочили национальные символы крымских татар

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что украинские политики, называющие себя лидерами признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымскотатарского народа"*, украли их национальные символы.
"К сожалению, из-за деструктивной, откровенной террористической деятельности беглых политиков из запрещенного меджлиса* под запрет попадают символы крымских татар. Они фактически украли и опорочили наши национальные символы", - сказал РИА Новости Умеров.
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По его словам, долгие годы у крымских татар существовал национальный орган самоуправления – меджлис. Однако после того, как его лидеры сбежали на Украину и начали вести экстремистскую и террористическую деятельность против России, он был запрещен.
Умеров подчеркнул, что на днях Верховный суд РФ признал террористическим и запретил "Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана", созданный на Украине теми же лидерами меджлиса*.
"Номан Челибиджихан уважаемый общественно-религиозный деятель начала ХХ века, который был подло убит анархистами. Он был первым муфтием крымских татар советской России. Но теперь, из-за террористической деятельности меджлиса*, символы крымских татар подпадают под запрет. Они наносят как исторический, так и имиджевый урон нашему народу. В очередной раз хочу публично обратится к этим беглецам и запретить от имени всего крымскотатарского народа использовать наш флаг, символы, исторических деятелей. Используйте символы Украины, а от нашего народа отстаньте", - сказал Умеров.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России
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