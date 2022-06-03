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Немцы могут остаться без сигарет из-за Украины - РИА Новости, 03.06.2022
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Немцы могут остаться без сигарет из-за Украины
Немцы могут остаться без сигарет из-за Украины - РИА Новости, 03.06.2022
Немцы могут остаться без сигарет из-за Украины
Некоторые марки сигарет в ФРГ уже с трудом удаётся найти в розничной продаже из-за нарушенных цепочек поставок и приостановки работы находящегося в Харькове... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:17
2022-06-03T15:23
украина
в мире
харьков
сигареты
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БЕРЛИН, 3 июня - РИА Новости. Некоторые марки сигарет в ФРГ уже с трудом удаётся найти в розничной продаже из-за нарушенных цепочек поставок и приостановки работы находящегося в Харькове завода по производству сигаретных пачек, сообщает в пятницу газета Bild.По данным издания, одной из причин нехватки бумажных упаковок стало то, что концерн Philip Morris, которому принадлежат такие популярные марки сигарет, как Marlboro и L&amp;M, ввиду проводящейся спецоперации на Украине приостановил работу своего завода в Харькове, где до недавних пор производилась немалая часть бумаги для сигаретных пачек.Усугубляет ситуацию и то, пишет Bild, что по всему миру сейчас нарушены логистические цепочки."Из-за напряженной ситуации на мировых рынках сырья и дефицита картонных упаковок действительно может возникнуть нехватка (сигаретных пачек - ред.)", - сообщил газете представитель Philip Morris.По словам опрошенных газетой немецких оптовиков, дефицит коснулся таких сортов сигарет, как Red и Gold. Особенно туго придётся тем курильщикам, которые предпочитают покупать сигареты в автоматах, где марка Marlboro почти целиком уже раскуплена, отмечается в статье.
https://ria.ru/20220520/germaniya-1789850841.html
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украина, в мире, харьков, сигареты
15:17 03.06.2022 (обновлено: 15:23 03.06.2022)
 
Немцы могут остаться без сигарет из-за Украины

Bild: Германии грозит нехватка сигарет из-за сбоев поставок с Украины

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Продажа сигарет. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 июня - РИА Новости. Некоторые марки сигарет в ФРГ уже с трудом удаётся найти в розничной продаже из-за нарушенных цепочек поставок и приостановки работы находящегося в Харькове завода по производству сигаретных пачек, сообщает в пятницу газета Bild.
По данным издания, одной из причин нехватки бумажных упаковок стало то, что концерн Philip Morris, которому принадлежат такие популярные марки сигарет, как Marlboro и L&M, ввиду проводящейся спецоперации на Украине приостановил работу своего завода в Харькове, где до недавних пор производилась немалая часть бумаги для сигаретных пачек.
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Усугубляет ситуацию и то, пишет Bild, что по всему миру сейчас нарушены логистические цепочки.
"Из-за напряженной ситуации на мировых рынках сырья и дефицита картонных упаковок действительно может возникнуть нехватка (сигаретных пачек - ред.)", - сообщил газете представитель Philip Morris.
По словам опрошенных газетой немецких оптовиков, дефицит коснулся таких сортов сигарет, как Red и Gold. Особенно туго придётся тем курильщикам, которые предпочитают покупать сигареты в автоматах, где марка Marlboro почти целиком уже раскуплена, отмечается в статье.
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