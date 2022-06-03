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Экоактивисты облили краской правительственное здание в Шотландии - РИА Новости, 03.06.2022
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Экоактивисты облили краской правительственное здание в Шотландии
Экоактивисты облили краской правительственное здание в Шотландии - РИА Новости, 03.06.2022
Экоактивисты облили краской правительственное здание в Шотландии
Британские активисты, выступающие против разработки компанией Shell газового месторождения в Северном море, облили красной краской правительственное здание в... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:00
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МОСКВА, 3 июня – РИА Новости. Британские активисты, выступающие против разработки компанией Shell газового месторождения в Северном море, облили красной краской правительственное здание в Эдинбурге, сообщает в пятницу газета Independent."Мы требуем надёжного и доступного источника энергии, который не разрушит экономику, не приведет к росту цен и не уничтожит нашу планету, которую мы сохраняем для будущих поколений", - цитирует издание участницу активистского движения Just Stop Oil, выступающего против разработки новых месторождений.Девять активистов экологического движения облили краской правительственное здание, где работают 3000 гражданских служащих из различных министерств, назвав разработку новых месторождений ископаемого топлива "безнравственной". В попытке призвать правительство остановить разработку новых месторождений, активисты написали на окнах первого этажа здания "Кровь на ваших руках", говорится в статье.Полиция и сотрудники службы безопасности оттеснили протестующих, разместившихся на асфальте перед зданием, сообщает газета.Ранее министр энергетики Великобритании Квази Квартенг подтвердил, что разработкой месторождения займется нефтегазовая компания Shell. По оценкам предприятия, месторождение поставит газ для обогрева более 1,4 миллиона домов в стране.
https://ria.ru/20220601/gazprom-1792254263.html
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в мире, великобритания, shell
17:00 03.06.2022 (обновлено: 17:08 03.06.2022)
 
Экоактивисты облили краской правительственное здание в Шотландии

Выступающие против Shell экоактивисты облили краской правительственное здание в Шотландии

© Фото : Just Stop Oil Активисты Just Stop Oil у облитого краской здания в Эдинбурге
Активисты Just Stop Oil у облитого краской здания в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : Just Stop Oil
Активисты Just Stop Oil у облитого краской здания в Эдинбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июня – РИА Новости. Британские активисты, выступающие против разработки компанией Shell газового месторождения в Северном море, облили красной краской правительственное здание в Эдинбурге, сообщает в пятницу газета Independent.
"Мы требуем надёжного и доступного источника энергии, который не разрушит экономику, не приведет к росту цен и не уничтожит нашу планету, которую мы сохраняем для будущих поколений", - цитирует издание участницу активистского движения Just Stop Oil, выступающего против разработки новых месторождений.
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Девять активистов экологического движения облили краской правительственное здание, где работают 3000 гражданских служащих из различных министерств, назвав разработку новых месторождений ископаемого топлива "безнравственной". В попытке призвать правительство остановить разработку новых месторождений, активисты написали на окнах первого этажа здания "Кровь на ваших руках", говорится в статье.
Полиция и сотрудники службы безопасности оттеснили протестующих, разместившихся на асфальте перед зданием, сообщает газета.
Ранее министр энергетики Великобритании Квази Квартенг подтвердил, что разработкой месторождения займется нефтегазовая компания Shell. По оценкам предприятия, месторождение поставит газ для обогрева более 1,4 миллиона домов в стране.
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В миреВеликобританияShell
 
 
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