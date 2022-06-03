https://ria.ru/20220603/severodonetsk-1792919623.html
Второй "Азовстали" на северодонецком "Азоте" не будет, заявил Мирошник
Второй "Азовстали" на северодонецком "Азоте" не будет, заявил Мирошник - РИА Новости, 03.06.2022
Второй "Азовстали" на северодонецком "Азоте" не будет, заявил Мирошник
Второй "Азовстали" на северодонецком "Азоте" не будет, войска Луганской Народной Республики планомерно ведут зачистку, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:15
2022-06-03T15:15
2022-06-03T15:32
в мире
луганская народная республика
северодонецк
родион мирошник
россия
михаил мизинцев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Второй "Азовстали" на северодонецком "Азоте" не будет, войска Луганской Народной Республики планомерно ведут зачистку, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.В среду украинские боевики пытались остановить наступление ВС РФ и войск ДНР, взорвав на территории завода "Азот" цистерну с кислотой, в результате пострадали мирные жители, сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Как отмечал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима"."Особенность химических предприятий - там бункеры, там есть бомбоубежища, тем есть коммуникации, поэтому там есть где спрятаться, сказать, что там будет какое-то ожесточенное сопротивление - нет. Там две опасности - туда затянули огромное количество людей... и второе - это все-таки химическое предприятие, это один из гигантов, который производил аммиак, карбониты... то есть это ядовитые вещи, часть из них может быть взрывоопасна", - сказал Мирошник в эфире "Россия 1"."Поэтому сейчас наши войска активно консультируются о том, где что находится... поэтому сейчас очень аккуратно, спокойно разбирают эту ситуацию. Там никакой "Азовстали" не будет, там идет планомерная работа по зачистке этого города", - пояснил посол.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, северодонецк, родион мирошник, россия, михаил мизинцев, вооруженные силы рф
15:15 03.06.2022 (обновлено: 15:32 03.06.2022)
Второй "Азовстали" на северодонецком "Азоте" не будет, заявил Мирошник
Посол ЛНР в России Мирошник заявил, что войска ЛНР планомерно зачищают химкомбинат "Азот"