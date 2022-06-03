https://ria.ru/20220603/severodonetsk-1792919623.html

Второй "Азовстали" на северодонецком "Азоте" не будет, заявил Мирошник

Второй "Азовстали" на северодонецком "Азоте" не будет, заявил Мирошник - РИА Новости, 03.06.2022

Второй "Азовстали" на северодонецком "Азоте" не будет, заявил Мирошник

Второй "Азовстали" на северодонецком "Азоте" не будет, войска Луганской Народной Республики планомерно ведут зачистку, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:15

2022-06-03T15:15

2022-06-03T15:32

в мире

луганская народная республика

северодонецк

родион мирошник

россия

михаил мизинцев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Второй "Азовстали" на северодонецком "Азоте" не будет, войска Луганской Народной Республики планомерно ведут зачистку, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.В среду украинские боевики пытались остановить наступление ВС РФ и войск ДНР, взорвав на территории завода "Азот" цистерну с кислотой, в результате пострадали мирные жители, сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Как отмечал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, территория завода еще контролируется "формированиями украинского режима"."Особенность химических предприятий - там бункеры, там есть бомбоубежища, тем есть коммуникации, поэтому там есть где спрятаться, сказать, что там будет какое-то ожесточенное сопротивление - нет. Там две опасности - туда затянули огромное количество людей... и второе - это все-таки химическое предприятие, это один из гигантов, который производил аммиак, карбониты... то есть это ядовитые вещи, часть из них может быть взрывоопасна", - сказал Мирошник в эфире "Россия 1"."Поэтому сейчас наши войска активно консультируются о том, где что находится... поэтому сейчас очень аккуратно, спокойно разбирают эту ситуацию. Там никакой "Азовстали" не будет, там идет планомерная работа по зачистке этого города", - пояснил посол.

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луганская народная республика

северодонецк

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, северодонецк, родион мирошник, россия, михаил мизинцев, вооруженные силы рф