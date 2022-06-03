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В ЛНР проверяют информацию о наличии гражданских на заводе "Азот" - РИА Новости, 03.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/severodonetsk-1792842719.html
В ЛНР проверяют информацию о наличии гражданских на заводе "Азот"
В ЛНР проверяют информацию о наличии гражданских на заводе "Азот" - РИА Новости, 03.06.2022
В ЛНР проверяют информацию о наличии гражданских на заводе "Азот"
Силы ЛНР проверяют информацию о возможности нахождения гражданского населения на территории завода "Азот", не исключено, что это вброс со стороны вооруженных... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:04
2022-06-03T12:15
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
луганская народная республика
северодонецк
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Силы ЛНР проверяют информацию о возможности нахождения гражданского населения на территории завода "Азот", не исключено, что это вброс со стороны вооруженных сил Украины, направленный на затруднение наступления, заявил в пятницу подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко."То, что там на территории предприятия находятся подразделения украинской армии, мы знаем прекрасно. А то, что там существуют мирные граждане, - это вопрос, который мы сейчас очень тщательно изучаем, если там вообще мирные граждане, прорабатываем некоторые моменты по разведанным", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1"."Мы можем даже говорить, что есть так называемые информационные вбросы, которые могут затруднить продвижение наших войск... Дабы спасти свою шкуру, они (ВСУ) как раз и могут заявлять о мирных жителях, которые как могут там находиться, так и нет. На данный момент эта информация проверяется", - отметил Марочко.
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украина
луганская народная республика
северодонецк
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ситуация в днр и лнр, в мире, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, северодонецк
12:04 03.06.2022 (обновлено: 12:15 03.06.2022)
 
В ЛНР проверяют информацию о наличии гражданских на заводе "Азот"

В ЛНР проверяют информацию о наличии гражданских на заводе "Азот" в Северодонецке

© РИА НовостиДома в Северодонецке во время боев в Донбассе
Дома в Северодонецке во время боев в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости
Дома в Северодонецке во время боев в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Силы ЛНР проверяют информацию о возможности нахождения гражданского населения на территории завода "Азот", не исключено, что это вброс со стороны вооруженных сил Украины, направленный на затруднение наступления, заявил в пятницу подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"То, что там на территории предприятия находятся подразделения украинской армии, мы знаем прекрасно. А то, что там существуют мирные граждане, - это вопрос, который мы сейчас очень тщательно изучаем, если там вообще мирные граждане, прорабатываем некоторые моменты по разведанным", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы можем даже говорить, что есть так называемые информационные вбросы, которые могут затруднить продвижение наших войск... Дабы спасти свою шкуру, они (ВСУ) как раз и могут заявлять о мирных жителях, которые как могут там находиться, так и нет. На данный момент эта информация проверяется", - отметил Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецк
 
 
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