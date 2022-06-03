https://ria.ru/20220603/severodonetsk-1792842719.html

В ЛНР проверяют информацию о наличии гражданских на заводе "Азот"

В ЛНР проверяют информацию о наличии гражданских на заводе "Азот" - РИА Новости, 03.06.2022

В ЛНР проверяют информацию о наличии гражданских на заводе "Азот"

Силы ЛНР проверяют информацию о возможности нахождения гражданского населения на территории завода "Азот", не исключено, что это вброс со стороны вооруженных... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:04

2022-06-03T12:04

2022-06-03T12:15

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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вооруженные силы украины

украина

луганская народная республика

северодонецк

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Силы ЛНР проверяют информацию о возможности нахождения гражданского населения на территории завода "Азот", не исключено, что это вброс со стороны вооруженных сил Украины, направленный на затруднение наступления, заявил в пятницу подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко."То, что там на территории предприятия находятся подразделения украинской армии, мы знаем прекрасно. А то, что там существуют мирные граждане, - это вопрос, который мы сейчас очень тщательно изучаем, если там вообще мирные граждане, прорабатываем некоторые моменты по разведанным", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1"."Мы можем даже говорить, что есть так называемые информационные вбросы, которые могут затруднить продвижение наших войск... Дабы спасти свою шкуру, они (ВСУ) как раз и могут заявлять о мирных жителях, которые как могут там находиться, так и нет. На данный момент эта информация проверяется", - отметил Марочко.

https://ria.ru/20220525/rubezhnoe-1790428608.html

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северодонецк

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, северодонецк