https://ria.ru/20220603/serbiya-1792839031.html

Лавров проведет переговоры с Вучичем

Лавров проведет переговоры с Вучичем - РИА Новости, 03.06.2022

Лавров проведет переговоры с Вучичем

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 6-7 июня Сербию, проведет переговоры с президентом страны Александром Вучичем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:59

2022-06-03T11:59

2022-06-03T12:23

в мире

россия

сербия

сергей лавров

александр вучич

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 6-7 июня Сербию, проведет переговоры с президентом страны Александром Вучичем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."6-7 июня состоится визит главы российского внешнеполитического ведомства в Республику Сербия. Запланированы встреча с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.Предполагается обсуждение двустороннего политического и экономического взаимодействия, обмен мнениями по ситуации в Балканском регионе, а также по актуальным международным проблемам.

https://ria.ru/20220531/serbiya-1792009850.html

россия

сербия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, сербия, сергей лавров, александр вучич, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова