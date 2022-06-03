https://ria.ru/20220603/serbiya-1792839031.html
Лавров проведет переговоры с Вучичем
Лавров проведет переговоры с Вучичем - РИА Новости, 03.06.2022
Лавров проведет переговоры с Вучичем
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 6-7 июня Сербию, проведет переговоры с президентом страны Александром Вучичем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:59
2022-06-03T11:59
2022-06-03T12:23
в мире
россия
сербия
сергей лавров
александр вучич
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 6-7 июня Сербию, проведет переговоры с президентом страны Александром Вучичем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."6-7 июня состоится визит главы российского внешнеполитического ведомства в Республику Сербия. Запланированы встреча с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.Предполагается обсуждение двустороннего политического и экономического взаимодействия, обмен мнениями по ситуации в Балканском регионе, а также по актуальным международным проблемам.
https://ria.ru/20220531/serbiya-1792009850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сербия, сергей лавров, александр вучич, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
11:59 03.06.2022 (обновлено: 12:23 03.06.2022)
Лавров проведет переговоры с Вучичем
Глава МИД Лавров 6-7 июня посетит Сербию и проведет переговоры с Вучичем