Рейтинг@Mail.ru
МИД Канады анонсировал новые антироссийские санкции - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1793047299.html
МИД Канады анонсировал новые антироссийские санкции
МИД Канады анонсировал новые антироссийские санкции - РИА Новости, 03.06.2022
МИД Канады анонсировал новые антироссийские санкции
Власти Канады в ближайшее время объявят о введении нового пакета санкций в отношении России, заявила в пятницу министр иностранных дел североамериканской страны РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:55
2022-06-03T20:58
канада
россия
торонто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 3 июня - РИА Новости. Власти Канады в ближайшее время объявят о введении нового пакета санкций в отношении России, заявила в пятницу министр иностранных дел североамериканской страны Мелани Жоли."В очень скором времени я объявлю о введении новых санкционных мер", - сказала Жоли в ходе дискуссии, посвященной вопросам международных отношений, на площадке университета Торонто. Трансляцию мероприятия вели канадские телеканалы.Официальная Оттава 31 мая ввела очередной пакет рестрикций против финансового сектора России, которые затронули 22 физических и четыре юридических лица. Санкционный перечень Канады пополнили в том числе высокопоставленные сотрудники российских финучреждений, а также крупные банки.
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792983683.html
канада
россия
торонто
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, россия, торонто
20:55 03.06.2022 (обновлено: 20:58 03.06.2022)
 
МИД Канады анонсировал новые антироссийские санкции

Глава МИД Канады Жоли: Оттава в ближайшее время объявит о новых антироссийских санкциях

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июня - РИА Новости. Власти Канады в ближайшее время объявят о введении нового пакета санкций в отношении России, заявила в пятницу министр иностранных дел североамериканской страны Мелани Жоли.
"В очень скором времени я объявлю о введении новых санкционных мер", - сказала Жоли в ходе дискуссии, посвященной вопросам международных отношений, на площадке университета Торонто. Трансляцию мероприятия вели канадские телеканалы.
Официальная Оттава 31 мая ввела очередной пакет рестрикций против финансового сектора России, которые затронули 22 физических и четыре юридических лица. Санкционный перечень Канады пополнили в том числе высокопоставленные сотрудники российских финучреждений, а также крупные банки.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 17:20
МИД России внес 41 гражданина Канады в "стоп-лист"
 
КанадаРоссияТоронто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала