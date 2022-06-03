https://ria.ru/20220603/sanktsii-1793047299.html

МИД Канады анонсировал новые антироссийские санкции

МИД Канады анонсировал новые антироссийские санкции - РИА Новости, 03.06.2022

МИД Канады анонсировал новые антироссийские санкции

Власти Канады в ближайшее время объявят о введении нового пакета санкций в отношении России, заявила в пятницу министр иностранных дел североамериканской страны РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T20:55

2022-06-03T20:55

2022-06-03T20:58

канада

россия

торонто

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ВАШИНГТОН, 3 июня - РИА Новости. Власти Канады в ближайшее время объявят о введении нового пакета санкций в отношении России, заявила в пятницу министр иностранных дел североамериканской страны Мелани Жоли."В очень скором времени я объявлю о введении новых санкционных мер", - сказала Жоли в ходе дискуссии, посвященной вопросам международных отношений, на площадке университета Торонто. Трансляцию мероприятия вели канадские телеканалы.Официальная Оттава 31 мая ввела очередной пакет рестрикций против финансового сектора России, которые затронули 22 физических и четыре юридических лица. Санкционный перечень Канады пополнили в том числе высокопоставленные сотрудники российских финучреждений, а также крупные банки.

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792983683.html

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канада, россия, торонто