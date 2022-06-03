https://ria.ru/20220603/sanktsii-1793000045.html

Чешский министр заявил, что Орбан подрывает единство ЕС

Чешский министр заявил, что Орбан подрывает единство ЕС - РИА Новости, 03.06.2022

Чешский министр заявил, что Орбан подрывает единство ЕС

Чешский министр по европейским делам Микулаш Бек заявил, что упрямая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении санкций против России подрывает РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:48

2022-06-03T17:48

2022-06-03T17:48

цены на нефть

венгрия

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

будапешт

в мире

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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Чешский министр по европейским делам Микулаш Бек заявил, что упрямая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении санкций против России подрывает единство ЕС и ослабляет позиции блока на мировой арене, передает агентство Блумберг.При согласовании шестого пакета санкций ЕС против РФ, предполагающего постепенный отказ от поставок российской нефти, Венгрия настаивала на том, чтобы для нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", было сделано временное исключение. Таким образом, Будапешт несколько недель блокировал санкционный пакет из-за опасений негативного влияния санкций на национальную экономику.По его словам, премьер Венгрии "противостоял" попыткам блока принять шестой пакет санкций ЕС и подобный подход привел к "изоляции" страны среди западных государств, несмотря на то, что в итоге блоку удалось договориться с Орбаном.Бек сравнивает текущее положение Венгрии в блоке с Польшей - страной, имевшей натянутые отношения с остальной частью Союза из-за несогласия принять в стране мигрантов и ряда других проблем."В отличие от случая с Польшей, существует явная перемена к худшему в позиции (Будапешта - ред.) по отношению к блоку, и это осознанный выбор правительства Венгрии... это очень рискованный подход", - заявил чешский министр.Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил и опубликовал в официальном журнале шестой санкционный пакет против России в связи с ситуацией вокруг Украины. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта нефти из РФ, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов - в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

https://ria.ru/20220603/neft-1792786137.html

https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html

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цены на нефть, венгрия, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, будапешт, в мире