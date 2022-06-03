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ЕС ввел санкции против главы администрации Херсонской области Сальдо - РИА Новости, 03.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792964405.html
ЕС ввел санкции против главы администрации Херсонской области Сальдо
ЕС ввел санкции против главы администрации Херсонской области Сальдо - РИА Новости, 03.06.2022
ЕС ввел санкции против главы администрации Херсонской области Сальдо
Евросоюз ввел санкции против главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, следует из... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:49
2022-06-03T17:52
в мире
херсонская область
санкции
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Шестой пакет санкций был опубликован в пятницу. Персональные санкции против российских граждан, которых в ЕС считают причастными к "угрозе или подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", вступают в силу в день публикации. Всего в новых списках персональных санкций числятся 65 физлиц и 18 организаций.Владимира Сальдо обвиняют в поддержке российского присутствия в Херсонской области и формировании комитета спасения за мир и порядок, который сотрудничает с РФ. "Сальдо поддерживал и приветствовал проведение политики, подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в документе.
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в мире, херсонская область , санкции, владимир сальдо, россия, евросоюз
16:49 03.06.2022 (обновлено: 17:52 03.06.2022)
 
ЕС ввел санкции против главы администрации Херсонской области Сальдо

ЕС ввел санкции против главы администрации Херсонской области Сальдо и его заместителя

© Фото : @saldo_team / TelegramГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : @saldo_team / Telegram
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Шестой пакет санкций был опубликован в пятницу. Персональные санкции против российских граждан, которых в ЕС считают причастными к "угрозе или подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", вступают в силу в день публикации. Всего в новых списках персональных санкций числятся 65 физлиц и 18 организаций.
Владимира Сальдо обвиняют в поддержке российского присутствия в Херсонской области и формировании комитета спасения за мир и порядок, который сотрудничает с РФ. "Сальдо поддерживал и приветствовал проведение политики, подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в документе.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
16:35Специальная военная операция на Украине
В новые списки санкций ЕС вошли 65 физлиц и 18 организаций
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьСанкцииВладимир СальдоРоссияЕвросоюз
 
 
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