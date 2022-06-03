https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792964405.html

ЕС ввел санкции против главы администрации Херсонской области Сальдо

ЕС ввел санкции против главы администрации Херсонской области Сальдо - РИА Новости, 03.06.2022

ЕС ввел санкции против главы администрации Херсонской области Сальдо

Евросоюз ввел санкции против главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, следует из... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T16:49

2022-06-03T16:49

2022-06-03T17:52

в мире

херсонская область

санкции

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

россия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.Шестой пакет санкций был опубликован в пятницу. Персональные санкции против российских граждан, которых в ЕС считают причастными к "угрозе или подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", вступают в силу в день публикации. Всего в новых списках персональных санкций числятся 65 физлиц и 18 организаций.Владимира Сальдо обвиняют в поддержке российского присутствия в Херсонской области и формировании комитета спасения за мир и порядок, который сотрудничает с РФ. "Сальдо поддерживал и приветствовал проведение политики, подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792954835.html

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в мире, херсонская область , санкции, владимир сальдо, россия, евросоюз