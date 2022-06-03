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Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Мизинцева - РИА Новости, 03.06.2022
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Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Мизинцева
Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Мизинцева - РИА Новости, 03.06.2022
Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Мизинцева
ЕС ввел санкции против генерал-полковника Михаила Мизинцева и офицеров 64-й отдельной мотострелковой бригады, следует из опубликованного в пятницу в официальном РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:39
2022-06-03T16:53
санкции в отношении россии
в мире
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
евросоюз
михаил мизинцев
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости. ЕС ввел санкции против генерал-полковника Михаила Мизинцева и офицеров 64-й отдельной мотострелковой бригады, следует из опубликованного в пятницу в официальном журнале ЕС санкционного списка.Шестой пакет санкций был опубликован в официальном журнале в пятницу. Персональные санкции против российских граждан, которых в ЕС считают причастными к "подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, вступают в силу в день публикации.В ЕС утверждают, что фигуранты списка "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или стабильности или безопасности на Украине". В частности, военных в ЕС обвиняют в "бомбардировках Мариуполя" и событиях в Буче.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Буча - украинский город, оставленный во время специальной военной операции российскими войсками. Ряд западных и российских СМИ, а также представители властей Киева, утверждали, что в городе после нахождения там военных РФ остались тела убитых мирных жителей. Российское Минобороны все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, называло "очередной провокацией".
https://ria.ru/20220510/sanktsii-1787717051.html
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санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), евросоюз, михаил мизинцев, ситуация в днр и лнр
16:39 03.06.2022 (обновлено: 16:53 03.06.2022)
 
Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Мизинцева

Евросоюз ввел санкции против генерал-полковника Мизинцева и офицеров 64-й омсбр

© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкНачальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн – РИА Новости. ЕС ввел санкции против генерал-полковника Михаила Мизинцева и офицеров 64-й отдельной мотострелковой бригады, следует из опубликованного в пятницу в официальном журнале ЕС санкционного списка.
Шестой пакет санкций был опубликован в официальном журнале в пятницу. Персональные санкции против российских граждан, которых в ЕС считают причастными к "подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, вступают в силу в день публикации.
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В ЕС утверждают, что фигуранты списка "подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или стабильности или безопасности на Украине". В частности, военных в ЕС обвиняют в "бомбардировках Мариуполя" и событиях в Буче.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Буча - украинский город, оставленный во время специальной военной операции российскими войсками. Ряд западных и российских СМИ, а также представители властей Киева, утверждали, что в городе после нахождения там военных РФ остались тела убитых мирных жителей. Российское Минобороны все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, называло "очередной провокацией".
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Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЕвросоюзМихаил МизинцевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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