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ЕС опубликовал подробности нового пакета санкций против России - РИА Новости, 03.06.2022
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ЕС опубликовал подробности нового пакета санкций против России
ЕС опубликовал подробности нового пакета санкций против России - РИА Новости, 03.06.2022
ЕС опубликовал подробности нового пакета санкций против России
Европейский союз опубликовал в официальном журнале документ о шестом пакете санкций против России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:53
2022-06-03T17:07
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Европейский союз опубликовал в официальном журнале документ о шестом пакете санкций против России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.Персональные ограничительные меры против физлиц и организаций вступят в силу 4 июня.С черном списке ЕС среди прочих оказались сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, сын и дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета и Николай, жена Пескова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев.Кроме того, ЕС ввел санкции против начальника Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, офицеров 64-й отдельной мотострелковой бригады, главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова. В списке отсутствует патриарх Московский и всея Руси Кирилл, против которого ЕС также собирался ввести персональные санкции. Известно, что против этого выступила Венгрия.Среди компаний, включенных в санкционный список, фигурируют ПАО "Сухой", ООО "Ульяновский автомобильный завод" и ПАО "КамАЗ".Всего в новый перечень вошли 65 физических лиц и 18 компаний.Утвержденные Советом ЕС меры против Москвы предполагают постепенный отказ от российской нефти и нефтепродуктов, отключение от системы обмена финансовой информацией SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, запрет на вещание в Европе телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный".Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792939543.html
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в мире
15:53 03.06.2022 (обновлено: 17:07 03.06.2022)
 
ЕС опубликовал подробности нового пакета санкций против России

ЕС опубликовал в официальном журнале новый пакет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Европейский союз опубликовал в официальном журнале документ о шестом пакете санкций против России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.
Персональные ограничительные меры против физлиц и организаций вступят в силу 4 июня.
С черном списке ЕС среди прочих оказались сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров "Национальной Медиа Группы" Алина Кабаева, сын и дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета и Николай, жена Пескова и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, колумнисты сайта РИА Новости Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев.
Кроме того, ЕС ввел санкции против начальника Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, офицеров 64-й отдельной мотострелковой бригады, главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
16:06
В список санкций ЕС попали 11 белорусов и один серб
В списке отсутствует патриарх Московский и всея Руси Кирилл, против которого ЕС также собирался ввести персональные санкции. Известно, что против этого выступила Венгрия.
Среди компаний, включенных в санкционный список, фигурируют ПАО "Сухой", ООО "Ульяновский автомобильный завод" и ПАО "КамАЗ".
Всего в новый перечень вошли 65 физических лиц и 18 компаний.
Утвержденные Советом ЕС меры против Москвы предполагают постепенный отказ от российской нефти и нефтепродуктов, отключение от системы обмена финансовой информацией SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, запрет на вещание в Европе телеканалов "Россия РТР"/"РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный".
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
08:56
В США потребовали наказать Венгрию за отказ от нефтяного эмбарго
 
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