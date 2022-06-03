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Инициаторы санкций уже "прострелили себе голову", заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.06.2022
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Инициаторы санкций уже "прострелили себе голову", заявил Лукашенко
Инициаторы санкций уже "прострелили себе голову", заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.06.2022
Инициаторы санкций уже "прострелили себе голову", заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что инициаторы европейских санкций против РФ и Белоруссии не только "стреляют себе в ногу", но уже "прострелили РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:47
2022-06-03T13:47
россия
венгрия
польша
евросоюз
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что инициаторы европейских санкций против РФ и Белоруссии не только "стреляют себе в ногу", но уже "прострелили голову", это приведет к обвалу через год."Никто там экономикой не занимается, никто не думает. Возьмите, к примеру, (я не беру уже Польшу, хотя можно), Литва, Латвия. Ну, они же не только себе в ногу стреляют, они уже прострелили себе голову. Ты же думай, прежде чем ввести какие-то санкции", - сказал Лукашенко, слова которого приводит Sputnik Беларусь.Глава государства подчеркнул, что те, кто вводит санкции, в большей степени вредят собственной экономике, что может привести к обвалу буквально через год."Все в голове. И шестые, и седьмые (санкционные) пакеты. До шестого пакета дошли, и некоторые, кто в этом еще понимает (типа премьер-министра Венгрии), остановились и думают: господи, что мы натворили, надо останавливаться, ибо завтра вообще рухнем! Они и так… Вот посмотрите, год - и потом пойдет обвал", - сказал Лукашенко.При согласовании шестого пакета санкций ЕС против РФ, предполагающего постепенный отказ от поставок российской нефти, Венгрия настаивала на том, чтобы для нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", было сделано временное исключение. Таким образом, Будапешт несколько недель блокировал санкционный пакет из-за опасений негативного влияния санкций на национальную экономику.Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
https://ria.ru/20220603/pomosch-1792773423.html
https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792761038.html
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россия, венгрия, польша, евросоюз, белоруссия, в мире, александр лукашенко
13:47 03.06.2022
 
Инициаторы санкций уже "прострелили себе голову", заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: инициаторы санкций уже "прострелили себе голову"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что инициаторы европейских санкций против РФ и Белоруссии не только "стреляют себе в ногу", но уже "прострелили голову", это приведет к обвалу через год.
"Никто там экономикой не занимается, никто не думает. Возьмите, к примеру, (я не беру уже Польшу, хотя можно), Литва, Латвия. Ну, они же не только себе в ногу стреляют, они уже прострелили себе голову. Ты же думай, прежде чем ввести какие-то санкции", - сказал Лукашенко, слова которого приводит Sputnik Беларусь.
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Глава государства подчеркнул, что те, кто вводит санкции, в большей степени вредят собственной экономике, что может привести к обвалу буквально через год.
"Все в голове. И шестые, и седьмые (санкционные) пакеты. До шестого пакета дошли, и некоторые, кто в этом еще понимает (типа премьер-министра Венгрии), остановились и думают: господи, что мы натворили, надо останавливаться, ибо завтра вообще рухнем! Они и так… Вот посмотрите, год - и потом пойдет обвал", - сказал Лукашенко.
При согласовании шестого пакета санкций ЕС против РФ, предполагающего постепенный отказ от поставок российской нефти, Венгрия настаивала на том, чтобы для нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", было сделано временное исключение. Таким образом, Будапешт несколько недель блокировал санкционный пакет из-за опасений негативного влияния санкций на национальную экономику.
Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
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