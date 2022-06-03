https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792884606.html

Инициаторы санкций уже "прострелили себе голову", заявил Лукашенко

Инициаторы санкций уже "прострелили себе голову", заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.06.2022

Инициаторы санкций уже "прострелили себе голову", заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что инициаторы европейских санкций против РФ и Белоруссии не только "стреляют себе в ногу", но уже "прострелили РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:47

2022-06-03T13:47

2022-06-03T13:47

россия

венгрия

польша

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белоруссия

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александр лукашенко

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что инициаторы европейских санкций против РФ и Белоруссии не только "стреляют себе в ногу", но уже "прострелили голову", это приведет к обвалу через год."Никто там экономикой не занимается, никто не думает. Возьмите, к примеру, (я не беру уже Польшу, хотя можно), Литва, Латвия. Ну, они же не только себе в ногу стреляют, они уже прострелили себе голову. Ты же думай, прежде чем ввести какие-то санкции", - сказал Лукашенко, слова которого приводит Sputnik Беларусь.Глава государства подчеркнул, что те, кто вводит санкции, в большей степени вредят собственной экономике, что может привести к обвалу буквально через год."Все в голове. И шестые, и седьмые (санкционные) пакеты. До шестого пакета дошли, и некоторые, кто в этом еще понимает (типа премьер-министра Венгрии), остановились и думают: господи, что мы натворили, надо останавливаться, ибо завтра вообще рухнем! Они и так… Вот посмотрите, год - и потом пойдет обвал", - сказал Лукашенко.При согласовании шестого пакета санкций ЕС против РФ, предполагающего постепенный отказ от поставок российской нефти, Венгрия настаивала на том, чтобы для нефти, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", было сделано временное исключение. Таким образом, Будапешт несколько недель блокировал санкционный пакет из-за опасений негативного влияния санкций на национальную экономику.Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.

https://ria.ru/20220603/pomosch-1792773423.html

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792761038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, венгрия, польша, евросоюз, белоруссия, в мире, александр лукашенко