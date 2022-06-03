https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792816627.html

ЕС утвердил новые санкции против России

ЕС утвердил новые санкции против России - РИА Новости, 03.06.2022

ЕС утвердил новые санкции против России

Совет ЕС сообщил, что окончательно утвердил новый пакет санкций против России, связанный с ситуацией на Украине. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:57

2022-06-03T10:57

2022-06-03T18:01

в мире

евросоюз

россия

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БРЮССЕЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Совет ЕС сообщил, что окончательно утвердил новый пакет санкций против России, связанный с ситуацией на Украине.Новые ограничительные меры предполагают:Отмечается, что юридический документ опубликуют позднее в официальном журнале ЕС, тогда же станет известно, кто пополнит списки персональных ограничений. После этого санкции официально вступят в силу.

https://ria.ru/20220603/neft-1792786137.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, евросоюз, россия