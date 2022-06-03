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ЕС утвердил новые санкции против России - РИА Новости, 03.06.2022
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ЕС утвердил новые санкции против России
ЕС утвердил новые санкции против России - РИА Новости, 03.06.2022
ЕС утвердил новые санкции против России
Совет ЕС сообщил, что окончательно утвердил новый пакет санкций против России, связанный с ситуацией на Украине. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:57
2022-06-03T18:01
в мире
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Совет ЕС сообщил, что окончательно утвердил новый пакет санкций против России, связанный с ситуацией на Украине.Новые ограничительные меры предполагают:Отмечается, что юридический документ опубликуют позднее в официальном журнале ЕС, тогда же станет известно, кто пополнит списки персональных ограничений. После этого санкции официально вступят в силу.
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в мире, евросоюз, россия
10:57 03.06.2022 (обновлено: 18:01 03.06.2022)
 
ЕС утвердил новые санкции против России

Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России, включая поэтапное эмбарго на нефть

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Совет ЕС сообщил, что окончательно утвердил новый пакет санкций против России, связанный с ситуацией на Украине.
"Совет ЕС принял сегодня решение ввести шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против России и Белоруссии", — указано в документе.
Новые ограничительные меры предполагают:
  • отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев;
  • поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю, временное исключение сделано для поставок по трубопроводам;
  • отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка;
  • запрет на вещание в Европе телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24, ТВ Центр-Международный, при этом сотрудники телеканалов могут продолжить работу.
Отмечается, что юридический документ опубликуют позднее в официальном журнале ЕС, тогда же станет известно, кто пополнит списки персональных ограничений. После этого санкции официально вступят в силу.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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