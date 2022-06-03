https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792805507.html

РБК: в России сократился ассортимент техники и электроники

РБК: в России сократился ассортимент техники и электроники - РИА Новости, 03.06.2022

РБК: в России сократился ассортимент техники и электроники

В России наблюдается сокращение ассортимента бытовой техники и электроники из-за приостановки деятельности ряда зарубежных компаний и проблем в логистике,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:27

2022-06-03T10:27

2022-06-03T11:31

экономика

технологии

михаил догадин

турция

китай

украина

рбк (медиагруппа)

samsung group

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В России наблюдается сокращение ассортимента бытовой техники и электроники из-за приостановки деятельности ряда зарубежных компаний и проблем в логистике, сообщил РБК со ссылкой на представителей торговый сетей.По словам коммерческого директора сети магазинов "Холодильник.ру" Алексея Погудалова, сильнее всего это отразилось на товарах американских, европейских и корейских брендов. "Ассортимент значительно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple", — уточнил он.Вице-президент по закупкам и развитию "Связного" Михаил Догадин добавил, что заметное сокращение наблюдается в категории смартфонов и планшетов, в частности компаний Samsung и Apple.Как отметил, в свою очередь, представитель "М.Видео — Эльдорадо", техника большинства привычных россиянам брендов есть в магазинах, но появляются и расширяют свое присутствие другие производители: к примеру, вырос спрос на торговые марки этого ретейлера — Hi и Novex. К тому же, по информации РБК, освобождающиеся на рынке места занимают бренды из Турции и Китая.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры в основном коснулись банковского сектора и сферы высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, а некоторые компании прекратили деятельность на территории страны.Вместе с тем санкции привели к разрыву логистических цепочек и экономическим проблемам по всему миру, в частности к подорожанию энергоресурсов и продуктов питания.

https://ria.ru/20220510/brendy-1787719657.html

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792501678.html

турция

китай

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, михаил догадин, турция, китай, украина, рбк (медиагруппа), samsung group, apple, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии