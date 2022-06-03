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Путин предложил Совфеду кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН - РИА Новости, 03.06.2022
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Путин предложил Совфеду кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН
Путин предложил Совфеду кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН - РИА Новости, 03.06.2022
Путин предложил Совфеду кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН
Президент РФ внёс в Совет Федерации кандидатуру для утверждения на должности военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения, сообщил глава... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T11:28
2022-06-03T12:42
политика
ракетные войска стратегического назначения
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ внёс в Совет Федерации кандидатуру для утверждения на должности военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения, сообщил глава профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас."Президент России представил в Совет Федерации для проведения консультаций кандидатуры Егиева А.Л. на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения", - написал Клишас в своём Telegram-канале.Также, по его словам, президент внёс в Совфед для проведения консультаций кандидатуру на должность Московского городского военного прокурора.
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политика, ракетные войска стратегического назначения, совет федерации рф, россия
11:28 03.06.2022 (обновлено: 12:42 03.06.2022)
 
Путин предложил Совфеду кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН

Путин представил в Совфед кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ внёс в Совет Федерации кандидатуру для утверждения на должности военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения, сообщил глава профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Президент России представил в Совет Федерации для проведения консультаций кандидатуры Егиева А.Л. на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
Также, по его словам, президент внёс в Совфед для проведения консультаций кандидатуру на должность Московского городского военного прокурора.
Кандидат на пост главы МЧС России Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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