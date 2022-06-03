https://ria.ru/20220603/rvsn-1792825539.html

Путин предложил Совфеду кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН

Путин предложил Совфеду кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН - РИА Новости, 03.06.2022

Путин предложил Совфеду кандидатуру Егиева на пост военного прокурора РВСН

Президент РФ внёс в Совет Федерации кандидатуру для утверждения на должности военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения, сообщил глава... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:28

2022-06-03T11:28

2022-06-03T12:42

политика

ракетные войска стратегического назначения

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ внёс в Совет Федерации кандидатуру для утверждения на должности военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения, сообщил глава профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас."Президент России представил в Совет Федерации для проведения консультаций кандидатуры Егиева А.Л. на должность военного прокурора Ракетных войск стратегического назначения", - написал Клишас в своём Telegram-канале.Также, по его словам, президент внёс в Совфед для проведения консультаций кандидатуру на должность Московского городского военного прокурора.

https://ria.ru/20220525/mchs-1790566365.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, ракетные войска стратегического назначения, совет федерации рф, россия