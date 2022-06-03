https://ria.ru/20220603/rosaviatsiya-1793012133.html

Росавиация решает вопрос о задержанном самолете "Аэрофлота" на Шри-Ланке

Росавиация решает вопрос о задержанном самолете "Аэрофлота" на Шри-Ланке - РИА Новости, 03.06.2022

Росавиация решает вопрос о задержанном самолете "Аэрофлота" на Шри-Ланке

Росавиация ведет работу по урегулированию вопроса задержания самолета "Аэрофлота" на Шри-Ланке, руководитель ведомства Александр Нерадько обратился к главе... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T18:21

2022-06-03T18:21

2022-06-03T19:03

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

космос - риа наука

александр нерадько

шри-ланка

россия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Росавиация ведет работу по урегулированию вопроса задержания самолета "Аэрофлота" на Шри-Ланке, руководитель ведомства Александр Нерадько обратился к главе авиавластей этой страны с просьбой разрешить вылет как можно скорее, сообщает Росавиация."Руководитель Росавиации Александр Нерадько, ссылаясь на установленные многолетние дружественные и конструктивные отношения между Россией и Шри-Ланкой в различных областях, включая сотрудничество в области гражданской авиации, обратился к главе авиационных властей Шри-Ланки с просьбой предоставить разрешение на вылет воздушного судна в РФ с российскими членами экипажа как можно скорее и без каких-либо задержек. Авиационные власти России ожидают ответ по данному вопросу в ближайшее время", - сообщает Росавиация."Аэрофлот" ранее в пятницу сообщил, что вылет авиарейса Коломбо - Москва 2 июня был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки, судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям. Министр транспорта РФ Виталий Савельев в марте сообщал, что 78 самолетов российских авиакомпаний были арестованы за рубежом.

https://ria.ru/20220603/subsidii-1792955290.html

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Евгения Нефедова

аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), космос - риа наука, александр нерадько, шри-ланка, россия