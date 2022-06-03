https://ria.ru/20220603/robot-1792785816.html

Tesla к 30 сентября представит прототип человекоподобного робота

Tesla к 30 сентября представит прототип человекоподобного робота - РИА Новости, 03.06.2022

Tesla к 30 сентября представит прототип человекоподобного робота

Основатель производителя электроавтомобилей Илон Маск написал на своей страничке в Twitter о том, что к 30 сентября компания представит человекоподобного робота РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T08:54

2022-06-03T08:54

2022-06-03T08:54

технологии

tesla motors

илон маск

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Основатель производителя электроавтомобилей Илон Маск написал на своей страничке в Twitter о том, что к 30 сентября компания представит человекоподобного робота Optimus."День искусственного интеллекта Tesla перенесен на 30 сентября, поскольку к этому времени у нас может появиться прототип Optimus", - написал Маск.Optimus - это человекоподобный робот, над которым Tesla работает в приоритетном порядке.Агентство Блумберг, которое также обратило внимание на это сообщение Маска, указывает, что как утверждал предприниматель в январе, Optimus может в конечном итоге решить проблему глобальной нехватки рабочей силы, а в краткосрочной перспективе может быть способен переносить предметы по заводу Tesla.Акции Tesla дорожают на предторгах на 1,06%.

https://ria.ru/20220324/tesla-1779825402.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

технологии, tesla motors, илон маск