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Tesla к 30 сентября представит прототип человекоподобного робота - РИА Новости, 03.06.2022
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Tesla к 30 сентября представит прототип человекоподобного робота
Tesla к 30 сентября представит прототип человекоподобного робота - РИА Новости, 03.06.2022
Tesla к 30 сентября представит прототип человекоподобного робота
Основатель производителя электроавтомобилей Илон Маск написал на своей страничке в Twitter о том, что к 30 сентября компания представит человекоподобного робота РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T08:54
2022-06-03T08:54
технологии
tesla motors
илон маск
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Основатель производителя электроавтомобилей Илон Маск написал на своей страничке в Twitter о том, что к 30 сентября компания представит человекоподобного робота Optimus."День искусственного интеллекта Tesla перенесен на 30 сентября, поскольку к этому времени у нас может появиться прототип Optimus", - написал Маск.Optimus - это человекоподобный робот, над которым Tesla работает в приоритетном порядке.Агентство Блумберг, которое также обратило внимание на это сообщение Маска, указывает, что как утверждал предприниматель в январе, Optimus может в конечном итоге решить проблему глобальной нехватки рабочей силы, а в краткосрочной перспективе может быть способен переносить предметы по заводу Tesla.Акции Tesla дорожают на предторгах на 1,06%.
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технологии, tesla motors, илон маск
08:54 03.06.2022
 
Tesla к 30 сентября представит прототип человекоподобного робота

Илон Маск заявил, что Tesla к 30 сентября представит прототип человекоподобного робота

© AP Photo / Britta Pedersen/PoolВладелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AP Photo / Britta Pedersen/Pool
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Основатель производителя электроавтомобилей Илон Маск написал на своей страничке в Twitter о том, что к 30 сентября компания представит человекоподобного робота Optimus.
"День искусственного интеллекта Tesla перенесен на 30 сентября, поскольку к этому времени у нас может появиться прототип Optimus", - написал Маск.
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Optimus - это человекоподобный робот, над которым Tesla работает в приоритетном порядке.
Агентство Блумберг, которое также обратило внимание на это сообщение Маска, указывает, что как утверждал предприниматель в январе, Optimus может в конечном итоге решить проблему глобальной нехватки рабочей силы, а в краткосрочной перспективе может быть способен переносить предметы по заводу Tesla.
Акции Tesla дорожают на предторгах на 1,06%.
 
ТехнологииTesla motorsИлон Маск
 
 
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