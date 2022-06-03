https://ria.ru/20220603/referendum-1792866480.html
В Кремле отказались назвать сроки референдумов в ДНР, ЛНР и на Украине
В Кремле отказались назвать сроки референдумов в ДНР, ЛНР и на Украине - РИА Новости, 03.06.2022
В Кремле отказались назвать сроки референдумов в ДНР, ЛНР и на Украине
Понимания насчет временных рамок возможного проведения референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях по... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:02
2022-06-03T13:02
2022-06-03T13:17
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
в мире
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луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Понимания насчет временных рамок возможного проведения референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет никакого понимания по временным рамкам", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что это очень важная тема. По мере того, как будут складываться соответствующие условия, ситуация будет проясняться в этой области, пояснил Песков.
https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html
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РИА Новости
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дмитрий песков, в мире, россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр
13:02 03.06.2022 (обновлено: 13:17 03.06.2022)
В Кремле отказались назвать сроки референдумов в ДНР, ЛНР и на Украине
Песков: понимания, когда пройдут референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне, нет