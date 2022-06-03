https://ria.ru/20220603/referendum-1792866480.html

В Кремле отказались назвать сроки референдумов в ДНР, ЛНР и на Украине

В Кремле отказались назвать сроки референдумов в ДНР, ЛНР и на Украине - РИА Новости, 03.06.2022

В Кремле отказались назвать сроки референдумов в ДНР, ЛНР и на Украине

Понимания насчет временных рамок возможного проведения референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях по... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:02

2022-06-03T13:02

2022-06-03T13:17

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

в мире

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Понимания насчет временных рамок возможного проведения референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет никакого понимания по временным рамкам", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что это очень важная тема. По мере того, как будут складываться соответствующие условия, ситуация будет проясняться в этой области, пояснил Песков.

https://ria.ru/20220601/referendum-1792352809.html

россия

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луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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Кирилл Волков

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