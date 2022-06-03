https://ria.ru/20220603/razminirovanie-1793005736.html
При разминировании Мариуполя российская армия использует роботов
При разминировании Мариуполя российская армия использует роботов - РИА Новости, 03.06.2022
При разминировании Мариуполя российская армия использует роботов
При разминировании дорог в Мариуполе применяются робототехнические комплексы "Уран-6", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T17:58
2022-06-03T17:58
2022-06-03T20:21
специальная военная операция на украине
технологии
мариуполь
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 3 июня - РИА Новости. При разминировании дорог в Мариуполе применяются робототехнические комплексы "Уран-6", сообщает корреспондент РИА Новости."На данном участке дороги в Мариуполе работает робототехнический комплекс "Уран-6". Он занимается разминированием. Данный комплекс позволяет ускорить работу саперов и сберечь их жизни. Он работает на безопасной от оператора дистанции", - рассказал заместитель командира отряда саперов Международного противоминного центра ВС РФ с позывным "Викинг".Катковый трал, используемый на робототехническом комплексе "Уран-6", позволяет работать на твердом грунте, на котором, предположительно, установлены противопехотные мины."В зависимости от обстановки и условий комплекс либо действует самостоятельно, либо в составе группы саперов. Дальность управления комплексом - до 100 метров. Такова дистанция, на которой может находится оператор от робота. "Уран-6" не только помогает сберечь жизни специалистов, но и в кратчайшие сроки разминировать значительные участки местности. Робот выдерживает до трех подрывов пятикилограммовых зарядов в тротиловом эквиваленте подряд. После этого он обслуживается и возвращается к работе", - добавил специалист.Разминирование территории Мариуполя и "Азовстали" усложняется значительной номенклатурой примененных противником средств минирования: от штатных противопехотных и противотанковых мин, до неразорвавшихся кассетных боеприпасов и кустарно изготовленных боевиками ВСУ ловушек. Кроме того, работу саперов усложняет большое количество гильз и осколков, создающих помехи для миноискателей.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792400248_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7db8c0186cd2ab760c95af5047dc1b14.jpg
Саперы расчищают территорию Мариуполя
При разминировании дорог в Мариуполе применяются робототехнические комплексы "Уран-6".
2022-06-03T17:58
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PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, мариуполь, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:58 03.06.2022 (обновлено: 20:21 03.06.2022)
При разминировании Мариуполя российская армия использует роботов
При разминировании Мариуполя саперы применяют робототехнические комплексы "Уран-6"
МАРИУПОЛЬ, 3 июня - РИА Новости. При разминировании дорог в Мариуполе применяются робототехнические комплексы "Уран-6", сообщает корреспондент РИА Новости.
"На данном участке дороги в Мариуполе работает робототехнический комплекс "Уран-6". Он занимается разминированием. Данный комплекс позволяет ускорить работу саперов и сберечь их жизни. Он работает на безопасной от оператора дистанции", - рассказал заместитель командира отряда саперов Международного противоминного центра ВС РФ с позывным "Викинг".
Катковый трал, используемый на робототехническом комплексе "Уран-6", позволяет работать на твердом грунте, на котором, предположительно, установлены противопехотные мины.
"В зависимости от обстановки и условий комплекс либо действует самостоятельно, либо в составе группы саперов. Дальность управления комплексом - до 100 метров. Такова дистанция, на которой может находится оператор от робота. "Уран-6" не только помогает сберечь жизни специалистов, но и в кратчайшие сроки разминировать значительные участки местности. Робот выдерживает до трех подрывов пятикилограммовых зарядов в тротиловом эквиваленте подряд. После этого он обслуживается и возвращается к работе", - добавил специалист.
Разминирование территории Мариуполя и "Азовстали" усложняется значительной номенклатурой примененных противником средств минирования: от штатных противопехотных и противотанковых мин, до неразорвавшихся кассетных боеприпасов и кустарно изготовленных боевиками ВСУ ловушек. Кроме того, работу саперов усложняет большое количество гильз и осколков, создающих помехи для миноискателей.