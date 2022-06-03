https://ria.ru/20220603/razminirovanie-1793005736.html

При разминировании Мариуполя российская армия использует роботов

При разминировании Мариуполя российская армия использует роботов - РИА Новости, 03.06.2022

При разминировании Мариуполя российская армия использует роботов

При разминировании дорог в Мариуполе применяются робототехнические комплексы "Уран-6", сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T17:58

2022-06-03T17:58

2022-06-03T20:21

специальная военная операция на украине

технологии

мариуполь

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 3 июня - РИА Новости. При разминировании дорог в Мариуполе применяются робототехнические комплексы "Уран-6", сообщает корреспондент РИА Новости."На данном участке дороги в Мариуполе работает робототехнический комплекс "Уран-6". Он занимается разминированием. Данный комплекс позволяет ускорить работу саперов и сберечь их жизни. Он работает на безопасной от оператора дистанции", - рассказал заместитель командира отряда саперов Международного противоминного центра ВС РФ с позывным "Викинг".Катковый трал, используемый на робототехническом комплексе "Уран-6", позволяет работать на твердом грунте, на котором, предположительно, установлены противопехотные мины."В зависимости от обстановки и условий комплекс либо действует самостоятельно, либо в составе группы саперов. Дальность управления комплексом - до 100 метров. Такова дистанция, на которой может находится оператор от робота. "Уран-6" не только помогает сберечь жизни специалистов, но и в кратчайшие сроки разминировать значительные участки местности. Робот выдерживает до трех подрывов пятикилограммовых зарядов в тротиловом эквиваленте подряд. После этого он обслуживается и возвращается к работе", - добавил специалист.Разминирование территории Мариуполя и "Азовстали" усложняется значительной номенклатурой примененных противником средств минирования: от штатных противопехотных и противотанковых мин, до неразорвавшихся кассетных боеприпасов и кустарно изготовленных боевиками ВСУ ловушек. Кроме того, работу саперов усложняет большое количество гильз и осколков, создающих помехи для миноискателей.

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Саперы расчищают территорию Мариуполя При разминировании дорог в Мариуполе применяются робототехнические комплексы "Уран-6". 2022-06-03T17:58 true PT1M46S

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технологии, мариуполь, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр