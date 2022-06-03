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Российские военные за сутки уничтожили более 650 позиций украинских сил

Российские военные за сутки уничтожили более 650 позиций украинских сил - РИА Новости, 03.06.2022

Российские военные за сутки уничтожили более 650 позиций украинских сил

За последние сутки российские военные уничтожили более 650 позиций украинской армии, в том числе пункт управления беспилотниками, заявил официальный... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T11:55

2022-06-03T11:55

2022-06-03T13:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. За последние сутки российские военные уничтожили более 650 позиций украинской армии, в том числе пункт управления беспилотниками, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Так, по его словам, поражены 26 пунктов управления, 122 артиллерийских и минометных батареи, 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять складов боеприпасов. "В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", — сказал генерал.Кроме того, воздушно-космические войска нанесли удар высокоточными ракетами по 21 району скопления украинских сил, а оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация — по 37 районам.В результате авиация уничтожила более 360 националистов и около 50 единиц вооружения и военной техники.В частности, удалось уничтожить 13 украинских танков и БМП, а также зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Бахмута, две минометных батареи, две установки реактивных систем залпового огня "Град", восемь артиллерийских орудий, 26 специальных автомобилей и четыре военных склада в окрестностях Соледара, Дзержинска, Яковлевки и Бахмута.Российские ПВО за сутки сбили три беспилотника и перехватили три реактивных снаряда РСЗО "Ураган".Всего за время спецоперации на Украине российские Вооруженные силы уничтожили 186 самолетов, 129 вертолетов, 1087 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3386 танков и других боевых бронированных машин, 462 установки реактивных систем залпового огня, 1760 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3376 единиц специальной военной автомобильной техники.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220603/dnr-1792826956.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, донбасс, николаевская область, игорь конашенков, владимир путин