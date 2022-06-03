https://ria.ru/20220603/rabota-1792791714.html

С начала года 40 тысяч москвичей трудоустроились с помощью службы занятости

С начала года 40 тысяч москвичей трудоустроились с помощью службы занятости - РИА Новости, 03.06.2022

С начала года 40 тысяч москвичей трудоустроились с помощью службы занятости

Почти 40 тысяч москвичей нашли работу при поддержке службы занятости населения с начала года, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T09:34

2022-06-03T09:34

2022-06-03T09:35

москва

общество

сергей собянин

занятость

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Почти 40 тысяч москвичей нашли работу при поддержке службы занятости населения с начала года, сообщается на официальном портале мэра Москвы."С начала 2022 года при помощи службы занятости трудоустроились почти 40 тысяч москвичей. 26 тысяч из них - за последние три месяца", - говорится в сообщении.Отмечается, что найти работу горожанам помогают карьерные консультанты. Специалисты проводят подробное интервью, а затем, исходя из уровня образования, квалификации, опыта, навыков и индивидуальных пожеланий соискателя, подбирают подходящие вакансии и организуют собеседование с работодателем."Трудоустройство - приоритетная задача столичной службы занятости. Нам важно сделать этот процесс как можно более эффективным. Еще три года назад в ходе модернизации мы отказались от формальных подходов к трудоустройству в пользу адресной помощи кандидатам. Мы обновили линейку наших услуг, внедрили современные сервисы - рекрутинговые центры и массовые открытые отборы, расширили базу вакансий", - цитируется в сообщении руководитель департамента труда и социальной защиты города Москвы Евгений Стружак.Уточняется, что около 32% соискателей, которые обратились за поддержкой в службу занятости, трудоустроились в сфере услуг и работают менеджерами по коммерческой деятельности, поварами, официантами и курьерами. Почти 19% кандидатов получили работу на офисных позициях и теперь трудятся бухгалтерами, юристами, экономистами и менеджерами по персоналу. 15% кандидатов трудоустроились на предприятия оптовой и розничной торговли. Наиболее популярными среди соискателей стали позиции продавцов-консультантов, кассиров, мерчандайзеров, менеджеров по продажам и специалистов по маркетингу.

https://ria.ru/20220603/fursin-1792708919.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, сергей собянин, занятость