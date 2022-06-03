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С начала года 40 тысяч москвичей трудоустроились с помощью службы занятости - РИА Новости, 03.06.2022
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С начала года 40 тысяч москвичей трудоустроились с помощью службы занятости
С начала года 40 тысяч москвичей трудоустроились с помощью службы занятости - РИА Новости, 03.06.2022
С начала года 40 тысяч москвичей трудоустроились с помощью службы занятости
Почти 40 тысяч москвичей нашли работу при поддержке службы занятости населения с начала года, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T09:34
2022-06-03T09:35
москва
общество
сергей собянин
занятость
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Почти 40 тысяч москвичей нашли работу при поддержке службы занятости населения с начала года, сообщается на официальном портале мэра Москвы."С начала 2022 года при помощи службы занятости трудоустроились почти 40 тысяч москвичей. 26 тысяч из них - за последние три месяца", - говорится в сообщении.Отмечается, что найти работу горожанам помогают карьерные консультанты. Специалисты проводят подробное интервью, а затем, исходя из уровня образования, квалификации, опыта, навыков и индивидуальных пожеланий соискателя, подбирают подходящие вакансии и организуют собеседование с работодателем."Трудоустройство - приоритетная задача столичной службы занятости. Нам важно сделать этот процесс как можно более эффективным. Еще три года назад в ходе модернизации мы отказались от формальных подходов к трудоустройству в пользу адресной помощи кандидатам. Мы обновили линейку наших услуг, внедрили современные сервисы - рекрутинговые центры и массовые открытые отборы, расширили базу вакансий", - цитируется в сообщении руководитель департамента труда и социальной защиты города Москвы Евгений Стружак.Уточняется, что около 32% соискателей, которые обратились за поддержкой в службу занятости, трудоустроились в сфере услуг и работают менеджерами по коммерческой деятельности, поварами, официантами и курьерами. Почти 19% кандидатов получили работу на офисных позициях и теперь трудятся бухгалтерами, юристами, экономистами и менеджерами по персоналу. 15% кандидатов трудоустроились на предприятия оптовой и розничной торговли. Наиболее популярными среди соискателей стали позиции продавцов-консультантов, кассиров, мерчандайзеров, менеджеров по продажам и специалистов по маркетингу.
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москва, общество, сергей собянин, занятость
09:34 03.06.2022 (обновлено: 09:35 03.06.2022)
 
С начала года 40 тысяч москвичей трудоустроились с помощью службы занятости

С начала года почти 40 тысяч москвичей нашли работу при поддержке службы занятости

© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкВ Центре занятости населения города Москвы "Моя работа"
В Центре занятости населения города Москвы Моя работа - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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В Центре занятости населения города Москвы "Моя работа". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Почти 40 тысяч москвичей нашли работу при поддержке службы занятости населения с начала года, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"С начала 2022 года при помощи службы занятости трудоустроились почти 40 тысяч москвичей. 26 тысяч из них - за последние три месяца", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что найти работу горожанам помогают карьерные консультанты. Специалисты проводят подробное интервью, а затем, исходя из уровня образования, квалификации, опыта, навыков и индивидуальных пожеланий соискателя, подбирают подходящие вакансии и организуют собеседование с работодателем.
"Трудоустройство - приоритетная задача столичной службы занятости. Нам важно сделать этот процесс как можно более эффективным. Еще три года назад в ходе модернизации мы отказались от формальных подходов к трудоустройству в пользу адресной помощи кандидатам. Мы обновили линейку наших услуг, внедрили современные сервисы - рекрутинговые центры и массовые открытые отборы, расширили базу вакансий", - цитируется в сообщении руководитель департамента труда и социальной защиты города Москвы Евгений Стружак.
Уточняется, что около 32% соискателей, которые обратились за поддержкой в службу занятости, трудоустроились в сфере услуг и работают менеджерами по коммерческой деятельности, поварами, официантами и курьерами. Почти 19% кандидатов получили работу на офисных позициях и теперь трудятся бухгалтерами, юристами, экономистами и менеджерами по персоналу. 15% кандидатов трудоустроились на предприятия оптовой и розничной торговли. Наиболее популярными среди соискателей стали позиции продавцов-консультантов, кассиров, мерчандайзеров, менеджеров по продажам и специалистов по маркетингу.
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