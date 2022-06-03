https://ria.ru/20220603/putin-1793048026.html

Проблем с вывозом зерна с Украины не существует, заявил Путин

Проблем с вывозом зерна с Украины не существует, заявил Путин - РИА Новости, 03.06.2022

Проблем с вывозом зерна с Украины не существует, заявил Путин

Проблем с вывозом украинского зерна с Украины не существует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T20:59

2022-06-03T20:59

2022-06-03T22:09

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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Проблем с вывозом украинского зерна с Украины не существует, заявил президент России Владимир Путин."Что касается вывоза украинского зерна: мы не препятствует этому. Существует несколько способов вывоза зерна: первый, пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины. Прежде всего это порты черноморского бассейна – Одесса и близлежащие порты", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24". Для этого Киеву нужно разминировать свои порты, Москва готова гарантировать их безопасный проход, прочеркнул он.Кроме того, зерно можно вывозить через Дунай, добавил президент."Можно вывозить зерно из Украины через Дунай и через Румынию, можно через Венгрию, можно через Польшу. Да, там существуют определённые проблемы технического характера, потому что колея разная, надо тележки вагонные менять, но это дело просто нескольких часов, и все", - сказал Путин.По мнению российского лидера, самый простой способ вывести зерно с Украины - через территорию Белоруссии. "Самое лёгкое и самое дешёвое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты, но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Это не наш вопрос, во всяком случае президент Беларуси Александр Григорьевич (Лукашенко) ставит вопрос именно так",- добавил Путин.

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

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Путин: "Проблем с вывозом зерна с Украины не существует" Проблем с вывозом украинского зерна с Украины не существует, заявил президент России Владимир Путин. "Белорусский" маршрут вывоза зерна с Украины – наиболее рациональный с финансовой точки зрения. 2022-06-03T20:59 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, украина, одесса, белоруссия, дунай (река)