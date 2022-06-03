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Проблем с вывозом зерна с Украины не существует, заявил Путин - РИА Новости, 03.06.2022
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Проблем с вывозом зерна с Украины не существует, заявил Путин
Проблем с вывозом зерна с Украины не существует, заявил Путин - РИА Новости, 03.06.2022
Проблем с вывозом зерна с Украины не существует, заявил Путин
Проблем с вывозом украинского зерна с Украины не существует, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:59
2022-06-03T22:09
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одесса
белоруссия
дунай (река)
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Проблем с вывозом украинского зерна с Украины не существует, заявил президент России Владимир Путин."Что касается вывоза украинского зерна: мы не препятствует этому. Существует несколько способов вывоза зерна: первый, пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины. Прежде всего это порты черноморского бассейна – Одесса и близлежащие порты", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24". Для этого Киеву нужно разминировать свои порты, Москва готова гарантировать их безопасный проход, прочеркнул он.Кроме того, зерно можно вывозить через Дунай, добавил президент."Можно вывозить зерно из Украины через Дунай и через Румынию, можно через Венгрию, можно через Польшу. Да, там существуют определённые проблемы технического характера, потому что колея разная, надо тележки вагонные менять, но это дело просто нескольких часов, и все", - сказал Путин.По мнению российского лидера, самый простой способ вывести зерно с Украины - через территорию Белоруссии. "Самое лёгкое и самое дешёвое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты, но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Это не наш вопрос, во всяком случае президент Беларуси Александр Григорьевич (Лукашенко) ставит вопрос именно так",- добавил Путин.
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Путин: "Проблем с вывозом зерна с Украины не существует"
Проблем с вывозом украинского зерна с Украины не существует, заявил президент России Владимир Путин. "Белорусский" маршрут вывоза зерна с Украины – наиболее рациональный с финансовой точки зрения.
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цены на нефть, украина, одесса, белоруссия, дунай (река)
20:59 03.06.2022 (обновлено: 22:09 03.06.2022)
 
Проблем с вывозом зерна с Украины не существует, заявил Путин

Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины

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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Проблем с вывозом украинского зерна с Украины не существует, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается вывоза украинского зерна: мы не препятствует этому. Существует несколько способов вывоза зерна: первый, пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины. Прежде всего это порты черноморского бассейна – Одесса и близлежащие порты", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24". Для этого Киеву нужно разминировать свои порты, Москва готова гарантировать их безопасный проход, прочеркнул он.
Кроме того, зерно можно вывозить через Дунай, добавил президент.

"Можно вывозить зерно из Украины через Дунай и через Румынию, можно через Венгрию, можно через Польшу. Да, там существуют определённые проблемы технического характера, потому что колея разная, надо тележки вагонные менять, но это дело просто нескольких часов, и все", - сказал Путин.
По мнению российского лидера, самый простой способ вывести зерно с Украины - через территорию Белоруссии.

"Самое лёгкое и самое дешёвое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты, но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Это не наш вопрос, во всяком случае президент Беларуси Александр Григорьевич (Лукашенко) ставит вопрос именно так",- добавил Путин.
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