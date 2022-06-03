https://ria.ru/20220603/putin-1793046875.html
Россия не будет предпринимать атак при разминировании портов Украиной
Россия не будет предпринимать атак при разминировании портов Украиной - РИА Новости, 03.06.2022
Россия не будет предпринимать атак при разминировании портов Украиной
Россия не будет предпринимать никаких атак с моря при разминировании портов Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:51
2022-06-03T20:51
2022-06-03T22:12
в мире
павел зарубин
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Россия не будет предпринимать никаких атак с моря при разминировании портов Украиной, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы, так скажем, предпринять какие-то атаки с моря. Я об этом уже сказал", - заявил Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24".
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Путин: "Проблем с вывозом зерна с Украины не существует"
Проблем с вывозом украинского зерна с Украины не существует, заявил президент России Владимир Путин. "Белорусский" маршрут вывоза зерна с Украины – наиболее рациональный с финансовой точки зрения.
2022-06-03T20:51
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в мире, павел зарубин, видео
20:51 03.06.2022 (обновлено: 22:12 03.06.2022)
Россия не будет предпринимать атак при разминировании портов Украиной
Путин: Россия не будет предпринимать атак при разминировании портов Украиной