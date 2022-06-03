https://ria.ru/20220603/putin-1793040816.html
Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил Путин
Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил Путин - РИА Новости, 03.06.2022
Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил Путин
Россия готова поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:18
2022-06-03T20:18
2022-06-03T22:10
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия готова поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин."В текущем сельском году - 2021-2022 год - мы проэкспортируем на 37 миллионов, а за 2022-2023 я думаю, что мы поднимем этот экспорт до 50 миллионов тонн", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
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"Цены поползли наверх" – Путин о том, к чему привела политика Запада в сфере энергетики
Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Павлу Зарубину в передаче "Москва.Кремль.Путин". В ходе беседы глава государства подчеркнул, что именно недальновидная политика европейских стран в сфере энергетики привела к нынешнему кризису. Вся ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе, цены поползли вверх, и РФ здесь абсолютно ни при чем.
2022-06-03T20:18
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РИА Новости
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экономика, цены на нефть, видео
Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил Путин
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия готова поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин.
2022-06-03T20:18
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PT2M15S
20:18 03.06.2022 (обновлено: 22:10 03.06.2022)
Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил Путин
Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил Путин