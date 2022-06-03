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Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил Путин

Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил Путин - РИА Новости, 03.06.2022

Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил Путин

Россия готова поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T20:18

2022-06-03T20:18

2022-06-03T22:10

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия готова поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин."В текущем сельском году - 2021-2022 год - мы проэкспортируем на 37 миллионов, а за 2022-2023 я думаю, что мы поднимем этот экспорт до 50 миллионов тонн", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".

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"Цены поползли наверх" – Путин о том, к чему привела политика Запада в сфере энергетики Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Павлу Зарубину в передаче "Москва.Кремль.Путин". В ходе беседы глава государства подчеркнул, что именно недальновидная политика европейских стран в сфере энергетики привела к нынешнему кризису. Вся ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе, цены поползли вверх, и РФ здесь абсолютно ни при чем. 2022-06-03T20:18 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, цены на нефть, видео