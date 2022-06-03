Рейтинг@Mail.ru
Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил Путин - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220603/putin-1793040816.html
Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил Путин
Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил Путин - РИА Новости, 03.06.2022
Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил Путин
Россия готова поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:18
2022-06-03T22:10
экономика
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_ce39480cad431b7a8ec25065e3b12ef6.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия готова поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин."В текущем сельском году - 2021-2022 год - мы проэкспортируем на 37 миллионов, а за 2022-2023 я думаю, что мы поднимем этот экспорт до 50 миллионов тонн", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Цены поползли наверх" – Путин о том, к чему привела политика Запада в сфере энергетики
Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Павлу Зарубину в передаче "Москва.Кремль.Путин". В ходе беседы глава государства подчеркнул, что именно недальновидная политика европейских стран в сфере энергетики привела к нынешнему кризису. Вся ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе, цены поползли вверх, и РФ здесь абсолютно ни при чем.
2022-06-03T20:18
true
PT2M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_9ffb0f1141c9a0e3a9455ac64d400f1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, видео
Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил Путин
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия готова поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин.
2022-06-03T20:18
true
PT2M15S
20:18 03.06.2022 (обновлено: 22:10 03.06.2022)
 
Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил Путин

Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил Путин

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия готова поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В текущем сельском году - 2021-2022 год - мы проэкспортируем на 37 миллионов, а за 2022-2023 я думаю, что мы поднимем этот экспорт до 50 миллионов тонн", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
 
ЭкономикаЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала