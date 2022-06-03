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Путин назвал блефом заявления, что Россия не дает вывести украинское зерно - РИА Новости, 03.06.2022
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Путин назвал блефом заявления, что Россия не дает вывести украинское зерно
Путин назвал блефом заявления, что Россия не дает вывести украинское зерно - РИА Новости, 03.06.2022
Путин назвал блефом заявления, что Россия не дает вывести украинское зерно
Президент России Владимир Путин назвал блефом заявления, что Россия "не даёт" вывозить украинское зерно. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:14
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владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал блефом заявления, что Россия "не даёт" вывозить украинское зерно."Это блеф", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
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владимир путин, россия, украина
20:14 03.06.2022 (обновлено: 20:30 03.06.2022)
 
Путин назвал блефом заявления, что Россия не дает вывести украинское зерно

Путин: заявления, что Россия не дает вывести украинское зерно это блеф

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал блефом заявления, что Россия "не даёт" вывозить украинское зерно.
"Это блеф", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
 
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