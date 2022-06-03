https://ria.ru/20220603/putin-1793039902.html
Недальновидная политика Запада привела к кризису в энергетике, заявил Путин
Недальновидная политика Запада привела к кризису в энергетике, заявил Путин - РИА Новости, 03.06.2022
Недальновидная политика Запада привела к кризису в энергетике, заявил Путин
Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Павлу Зарубину в передаче "Москва.Кремль.Путин", в котором объяснил, как политика США привела к... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:12
2022-06-03T20:12
2022-06-03T23:03
россия
москва
владимир путин
украина
сша
белоруссия
азовское море
черное море
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Павлу Зарубину в передаче "Москва.Кремль.Путин", в котором объяснил, как политика США привела к энергетическому кризису, и почему ситуация в продовольственном секторе будет только ухудшаться. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости."С больной головы на здоровую"Глава государства заявил, что США и Европа после начала спецоперации на Украине стали предпринимать шаги, усугубившие ситуацию в продовольственном секторе и производстве удобрений, которая стала складываться с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавируса.По его словам, сейчас происходят попытки переложить на Россию ответственность за происходящее на рынке продовольствия, но это попытка "переложить с больной головы на здоровую".Путин убежден, что ситуация с мировыми удобрениями из-за санкций будет ухудшаться, а цены на продовольствие — расти.Вывоз зерна с УкраиныГлава государства заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины и перечислил несколько способов это осуществить. Помимо этого, зерно можно вывозить через Дунай в Румынию, Венгрию и Польшу, добавил президент.Самый легкий способ, по мнению российского лидера, вывести груз через территорию Белоруссии."Потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты, но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Это не наш вопрос, во всяком случае президент Беларуси Александр Григорьевич (Лукашенко) ставит вопрос именно так", — указал он.Путин также назвал заявления о том, что Москва якобы препятствует вывозу украинского зерна блефом, и отметил готовность России поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн.Кроме того, он призвал Киев разминировать подконтрольную ему территорию для безопасного вывоза зерна и подчеркнул, что Россия не будет пользоваться этой ситуацией для организации атак с моря.Он также обратил внимание, что в украинских портах находятся десятки иностранных судов, экипажи которых до сих пор держат в качестве заложников. Кроме того, президент заявил о готовности обеспечить мирный провоз зерна и безопасный заход судов к Азовскому и Черному морям. Энергетический кризисПутин подчеркнул, что вся ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергетическом секторе.Президент добавил, что европейцы не прислушались к настоятельным просьбам России сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа, что оказало негативное влияние на энергетический рынок.
https://ria.ru/20220602/zerno-1792717962.html
https://ria.ru/20220603/zerno-1792864091.html
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788253928.html
россия
москва
украина
сша
белоруссия
азовское море
черное море
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"С больной головы на здоровую" – Путин о попытках переложить на Россию ответственность за происходящее в мире
Россия видит попытки переложить на нее ответственность за происходящее на рынке продовольствия, но это попытка "переложить с больной головы на здоровую", заявил президент России Владимир Путин.
2022-06-03T20:12
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"Цены поползли наверх" – Путин о том, к чему привела политика Запада в сфере энергетики
Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Павлу Зарубину в передаче "Москва.Кремль.Путин". В ходе беседы глава государства подчеркнул, что именно недальновидная политика европейских стран в сфере энергетики привела к нынешнему кризису. Вся ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе, цены поползли вверх, и РФ здесь абсолютно ни при чем.
2022-06-03T20:12
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, владимир путин, украина, сша, белоруссия, азовское море, черное море
20:12 03.06.2022 (обновлено: 23:03 03.06.2022)
Недальновидная политика Запада привела к кризису в энергетике, заявил Путин
Путин назвал пять способов вывезти зерно с Украины
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Павлу Зарубину в передаче "Москва.Кремль.Путин", в котором объяснил, как политика США привела к энергетическому кризису, и почему ситуация в продовольственном секторе будет только ухудшаться. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.
"С больной головы на здоровую"
Глава государства заявил, что США и Европа после начала спецоперации на Украине стали предпринимать шаги, усугубившие ситуацию в продовольственном секторе и производстве удобрений, которая стала складываться с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
"Ничего лучшего не нашли, в тех же Соединенных Штатах, финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения и в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики", — отметил он.
По его словам, сейчас происходят попытки переложить на Россию ответственность за происходящее на рынке продовольствия, но это попытка "переложить с больной головы на здоровую".
Путин убежден, что ситуация с мировыми удобрениями из-за санкций будет ухудшаться, а цены на продовольствие — расти.
"Ведь американцы, британцы ввели санкции на наши удобрения, потом осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы нет. Сами в контакте со мной говорят: "Да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать", а сегодня только усугубили эту ситуацию", — рассказал президент.
Вывоз зерна с Украины
Глава государства заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины и перечислил несколько способов это осуществить.
"Первый, пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины. Прежде всего это порты черноморского бассейна — Одесса и близлежащий порт", — пояснил он.
Помимо этого, зерно можно вывозить через Дунай в Румынию, Венгрию и Польшу
, добавил президент.
Самый легкий способ, по мнению российского лидера, вывести груз через территорию Белоруссии.
"Потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты, но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Это не наш вопрос, во всяком случае президент Беларуси Александр Григорьевич (Лукашенко) ставит вопрос именно так", — указал он.
Путин также назвал заявления о том, что Москва якобы препятствует вывозу украинского зерна блефом, и отметил готовность России поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн.
Кроме того, он призвал Киев разминировать подконтрольную ему территорию для безопасного вывоза зерна и подчеркнул, что Россия не будет пользоваться этой ситуацией для организации атак с моря.
"Мы гарантируем мирный проход без всяких проблем. Они должны разминировать и поднять там со дна Черного моря корабли, которые были затоплены для того, чтобы затруднить ход в те порты на юге Украины", — пояснил Путин.
Он также обратил внимание, что в украинских портах находятся десятки иностранных судов, экипажи которых до сих пор держат в качестве заложников.
Кроме того, президент заявил о готовности обеспечить мирный провоз зерна и безопасный заход судов к Азовскому и Черному морям
.
"Мы провели, уже заканчиваем работу по разминированию. Украинские войска заминировали там в три слоя. Работа заканчивается, мы создадим необходимую логистику", — отметил он.
Энергетический кризис
Путин подчеркнул, что вся ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергетическом секторе.
"Банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление, страховые компании перестали страховать соответствующие сделки, перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного, всё это привело к недоинвестированию в энергетический сектор мировой, а как результат повышение цен", — пояснил он.
Президент добавил, что европейцы не прислушались к настоятельным просьбам России сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа, что оказало негативное влияние на энергетический рынок.