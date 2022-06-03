https://ria.ru/20220603/putin-1793039902.html

Недальновидная политика Запада привела к кризису в энергетике, заявил Путин

Недальновидная политика Запада привела к кризису в энергетике, заявил Путин - РИА Новости, 03.06.2022

Недальновидная политика Запада привела к кризису в энергетике, заявил Путин

Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Павлу Зарубину в передаче "Москва.Кремль.Путин", в котором объяснил, как политика США привела к... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T20:12

2022-06-03T20:12

2022-06-03T23:03

россия

москва

владимир путин

украина

сша

белоруссия

азовское море

черное море

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Павлу Зарубину в передаче "Москва.Кремль.Путин", в котором объяснил, как политика США привела к энергетическому кризису, и почему ситуация в продовольственном секторе будет только ухудшаться. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости."С больной головы на здоровую"Глава государства заявил, что США и Европа после начала спецоперации на Украине стали предпринимать шаги, усугубившие ситуацию в продовольственном секторе и производстве удобрений, которая стала складываться с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавируса.По его словам, сейчас происходят попытки переложить на Россию ответственность за происходящее на рынке продовольствия, но это попытка "переложить с больной головы на здоровую".Путин убежден, что ситуация с мировыми удобрениями из-за санкций будет ухудшаться, а цены на продовольствие — расти.Вывоз зерна с УкраиныГлава государства заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины и перечислил несколько способов это осуществить. Помимо этого, зерно можно вывозить через Дунай в Румынию, Венгрию и Польшу, добавил президент.Самый легкий способ, по мнению российского лидера, вывести груз через территорию Белоруссии."Потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты, но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Это не наш вопрос, во всяком случае президент Беларуси Александр Григорьевич (Лукашенко) ставит вопрос именно так", — указал он.Путин также назвал заявления о том, что Москва якобы препятствует вывозу украинского зерна блефом, и отметил готовность России поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн.Кроме того, он призвал Киев разминировать подконтрольную ему территорию для безопасного вывоза зерна и подчеркнул, что Россия не будет пользоваться этой ситуацией для организации атак с моря.Он также обратил внимание, что в украинских портах находятся десятки иностранных судов, экипажи которых до сих пор держат в качестве заложников. Кроме того, президент заявил о готовности обеспечить мирный провоз зерна и безопасный заход судов к Азовскому и Черному морям. Энергетический кризисПутин подчеркнул, что вся ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергетическом секторе.Президент добавил, что европейцы не прислушались к настоятельным просьбам России сохранить долгосрочные контракты на поставку природного газа, что оказало негативное влияние на энергетический рынок.

https://ria.ru/20220602/zerno-1792717962.html

https://ria.ru/20220603/zerno-1792864091.html

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788253928.html

россия

москва

украина

сша

белоруссия

азовское море

черное море

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2022

Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"С больной головы на здоровую" – Путин о попытках переложить на Россию ответственность за происходящее в мире Россия видит попытки переложить на нее ответственность за происходящее на рынке продовольствия, но это попытка "переложить с больной головы на здоровую", заявил президент России Владимир Путин. 2022-06-03T20:12 true PT0M24S

"Цены поползли наверх" – Путин о том, к чему привела политика Запада в сфере энергетики Президент России Владимир Путин дал большое интервью журналисту Павлу Зарубину в передаче "Москва.Кремль.Путин". В ходе беседы глава государства подчеркнул, что именно недальновидная политика европейских стран в сфере энергетики привела к нынешнему кризису. Вся ситуация на Западе привела к недоинвестированию в энергосекторе, цены поползли вверх, и РФ здесь абсолютно ни при чем. 2022-06-03T20:12 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

россия, москва, владимир путин, украина, сша, белоруссия, азовское море, черное море